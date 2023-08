Harry Styles e gli altri. I ritratti più belli di David Hockney

Harry Styles è l’ultimo personaggio ritratto da David Hockney. L’opera, che sarà svelata per la prima volta il 2 novembre 2023 alla National Portrait Gallery di Londra, ritrae il cantante con un cardigan a righe e una collana di perle.

«David Hockney ha reinventato il modo in cui guardiamo il mondo. È stato un vero privilegio essere dipinto da lui» ha confidato Styles alla pagine di Vogue ricordando il suo incontro col pittore, avvenuto nel maggio 2022 nel suo studio in Normandia.

«All’epoca, non ero pienamente consapevole di quanto fosse celebre. Era solo una persona come tante che veniva in studio» ha invece raccontato Hockney. «Non scelgo i miei soggetti in base alla loro importanza», ha proseguito. «Ora, però, so che Harry è una celebrità: ho visto tutti i suoi video musicali».

La mostra londinese avrà il titolo di David Hockney: Drawing from Life ed esplorerà il lavoro dell'artista negli ultimi sei decenni attraverso i suoi intimi ritratti di cinque soggetti: sua madre, Celia Birtwell, Gregory Evans, Maurice Payne e l'artista stesso. L’esposizione presenterà anche una selezione di oltre 30 nuovi ritratti - tra cui quello di Harry Styles - dipinti dal vivo che raffigurano amici e visitatori dello studio dell’artista tra il 2021 e il 2022.

Harry Styles, 31st May 2022 (Jonathan Wilkinson, Collection of the artist)