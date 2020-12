Guida regalo per lettori. I migliori titoli dell'anno e gli accessori indispensabili

«Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine». In un anno in cui siamo stati costretti a riscoprire le nostre case e a ricostruire le nostre giornate, la lettura - come cita Virginia Wolf - è diventato un piccolo paradiso in cui fuggire dalle preoccupazioni quotidiane.

Per Natale perché non lasciarsi affascinare ancora di più dal mondo della lettura? Ebook reader, audiolibri, tomi da collezione e libri di scrittori lontani possono aiutare a viaggiare con la propria mente e a scoprire mete nuove o culture differenti che potrebbero trasformarsi in viaggi in Paesi dall'altra parte dell'oceano al termine della pandemia.

Kindle Oasis Amazon Lo schermo più grande tra gli e-reader Amazon e la tecnologia e-ink più all'avanguardia, il tutto in un design sottile ed ergonomico con pulsanti volta pagina che permettono di leggere tenendo il dispositivo con una sola mano. Questo è Kindle Oasis, l'ultimo device ideato dall'azienda di Jeff Bezos. Questo e-reader è persino resistente all'acqua. In vendita su Amazon.it a 249,99 euro.

Il box di Festina Lente Grazie a Festina Lente, il primo bistrot letterario con il delivery «da leggere mangiando» i vostri libri preferiti finiscono in cucina. Il cofanetto Ottimismo contiene un sacchetto di biscotti di Alice (150 gr.) ispirati al libro Alice nel paese delle Meraviglie, la marmellata di Natale da gustare con il panettoncino Marietta, liberamente ispirato al panettone Marietta di Artusi e la tisana filosofica Ottimismo della linea Narratherapy con il racconto della scrittrice Ilaria Gaspari. Il cofanetto può essere gustato da solo o insieme al libro Alice nel paese delle meraviglie di L. Carroll (edizione a scelta) e può essere personalizzato con un bigliettino regalo. Sul sito www.festinalentebistrot.com a 20 euro.

Regala l'abbonamento a una rivista o un quotidiano Leggere per passione, per necessità, per scoprire cose nuove. Per Natale Panorama, La Verità e Stile Italia edizioni hanno pensato a offerte vantaggiose per i lettori che intendono rinnovare la fiducia nelle nostre testate o farle conoscere ad amici e parenti. La Verità offre il 30% di sconto sui pacchetti semestrali e annuali. Cliccando a questo link potrete accedere all'offerta esclusiva e valida fino al 26 dicembre.

Panorama, invece, propone un'offerta esclusiva sul pacchetto cartaceo. Cinquantadue numeri cartacei che vi verranno consegnati direttamente al vostro domicilio a soli 49 euro anziché 156 euro. Variegata e conveniente l'offerta di Stile Italia Edizioni con grandi sconti, fino al 57% su tutti gli abbonamenti annuali alla versione cartacea. Si inizia con Confidenze, 52 numeri a soli 35,90 euro anziché 83,20. TuStyle, il quindicinale di moda e bellezza del gruppo, offre 26 numeri a 22,90 euro. Starbene regala il massimo del benessere ogni mese con 12 numeri a 16,90 euro. E che dire delle cucine? Per gli appassionati e i golosi scegliete Cucina Moderna (12 numeri a 13,50 euro) o Sale&Pepe (12 numeri a 24,90 euro)

I 10 migliori libri dell'anno Lo specchio e la luce di Hilary Mantel Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord custode del Sigillo Privato, assiste alla decapitazione di Anna Bolena. Poi banchetta con i vincitori, deciso a continuare la sua scalata al potere. I tempi sono difficili: le contee del nord insorgono, opponendosi alla dissoluzione dei monasteri e ai tributi imposti dalla Corona. L'astuzia e la tenacia di Cromwell riescono a ristabilire l'ordine, ed Enrico VIII lo premia con la nomina a cavaliere dell'Ordine della Giarrettiera. Pur cominciando ad avvertire il peso degli anni, il re è felice. La sua nuova sposa – mite, riservata e malinconica – è l'opposto della precedente e finalmente riesce a dargli l'agognato erede. Anche la famiglia Cromwell ha le sue soddisfazioni: Gregory, il primogenito, convola a nozze con la sorella della regina, e il Lord custode scopre di avere un'altra figlia, cresciuta ad Anversa. Le gioie, però, non durano a lungo. Jane Seymour muore di lì a poco in conseguenza del parto, e il re, per quanto affranto, ha bisogno di una nuova sposa. Cromwell si rimette subito all'opera: ma i nemici già lo aspettano al varco, e la sua stella comincia a declinare…





Libri per bambini e ragazzi Le Streghe di Roald Dahl Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. Come fare a individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i guanti, a chi si gratta la testa, a chi si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i denti azzurrini, perché tutto ciò serve a nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi.