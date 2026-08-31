La cucina come abbraccio: la decima notte della solidarietà sotto il cielo di Firenze

Quando l’alta gastronomia smette di essere pura estetica del gusto e si trasforma nell’atto d’amore profondo che solo la condivisione del pane sa generare, il buon cibo diventa ancora più speciale. Accadrà mercoledì 9 settembre, quando le luci di Firenze inizieranno a tremolare dolcemente nel crepuscolo e il rooftop del The Social Hub Belfiore si aprirà come un belvedere sospeso sulla bellezza, pronto ad accogliere la decima edizione della Italian Chef Charity Night.

Un traguardo prezioso, un decennale che profuma di rinascita e memoria. Nata nel 2016 come un gesto spontaneo d’aiuto all’indomani del sisma del Centro Italia, la manifestazione ideata da Marco Gemelli (fondatore de Il Forchettiere) e curata dall’Atelier di Narrazione, ha saputo negli anni tessere una tela di solidarietà invisibile ma fortissima. Dal sostegno alle vittime del terremoto alla lotta contro la violenza di genere, dal conforto ai bambini di Casa Marta al supporto del World Food Programme ONU: per dieci anni, la grande cucina toscana ha prestato le sue mani migliori alla vita.

Quest’anno, l’abbraccio si fa ancora più ampio e supera ogni confine. In un momento storico segnato da ferite profonde, il ricavato della serata andrà a sostenere l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, illuminando una piaga che richiede il cuore di tutti: la lotta alla malnutrizione tra le popolazioni costrette a fuggire da guerre e devastazioni.

Non è un caso che, per la prima volta, accanto alle stelle più brillanti del panorama toscano, la brigata di questa notte speciale accolga due cuochi straordinari: Nuha Saegh, giunta dalla Siria, e Hamed Mohamad Karim, dall’Afghanistan. Nei loro piatti non ci sono solo spezie e sapori di terre lontane, ma la dignità, la speranza e il racconto di chi ha dovuto ricostruire la propria casa lontano da casa. La gastronomia si fa così linguaggio universale, capace di unire memorie e destini attorno alla stessa tavola. Un messaggio rafforzato dal bellissimo gesto della Scuola Tessieri, che ha stanziato una borsa di studio da 15mila euro per offrire a un giovane rifugiato l’opportunità di trasformare la passione per la cucina in un futuro concreto.

Sotto le stelle di settembre, tra calici che brillano e profumi che avvolgono l’aria della sera, si snoderà un percorso di degustazione di rara eleganza. Un’orchestra del gusto che vedrà alternarsi maestri stellati come Vito Mollica, Matteo Temperini, Mirko Marcelli, Giovanni Luca Di Pirro, Iside De Cesare e Antonello Sardi, affiancati da nomi iconici della ristorazione fiorentina — da Simone Caponnetto a Giulio Picchi — fino all’arte dolce dei maestri gelatieri (Cinzia Otri, Stefano Dondoli, Antonio Ciabattoni), dei pizzaioli (Gianfranco Zanfardino e Roberto Cordioli) e dei grandi pasticceri (Michael Boivin, Paolo Rufo) della regione.

Con il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana, e il contributo generoso di tante realtà d’eccellenza, la Italian Chef Charity Night 2026 dimostra che la bellezza salverà davvero il mondo, specialmente quando ha il sapore della generosità. Come ha ricordato Laura Iucci di UNHCR Italia, rompe l’indifferenza con un gesto d’amore: perché ogni piatto servito questa sera non sarà soltanto un’esperienza per il palato, ma una carezza posata con grazia sul futuro di chi non ha più nulla, se non la speranza.