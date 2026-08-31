Chi è Woltemade, l’attaccante che la Juventus ha scelto (preferendolo a Zirkzee)

Fisico da giocatore di basket, non un centravanti classico e nemmeno (fin qui) un bomber spietato: eppure il tedesco scelto da Carnevali è considerato un talento in fase di esplosione.

I centimetri e la faccia, oltre che la postura, da vecchio pirata delle aree di rigore non devono ingannare. Nick Woltemade non è un centravanti classico, di quelli che si piantano lì davanti e tutto il resto deve ruotare intorno. Nonostante i 198 centimetri di altezza non è nemmeno un grande colpitore di testa e nella sua, non lunga sinora, carriera non è stato nemmeno un bomber implacabile visto che in doppia cifra è andato solo nella terza serie tedesca e un anno con lo Stoccarda.

Eppure è lui l’uomo scelto da Giovanni Carnevali e dalla sua squadra mercato per completare il reparto offensivo della Juventus. Preferito a Joshua Zirkzee, a meno di ribaltoni dell’ultima ora, perché alla fine si sono create condizioni favorevoli per portarlo via al Newcastle, superare la concorrenza del Borussia Dortmund, e dare al tecnico livornese il rinforzo che chiedeva con la formula del prestito senza obblighi.

Un passaggio necessario per il club bianconero, dopo che Jonathan David ha ricevuto l’offerta che serviva per convincerlo a traslocare liberando spazio nella rosa e nel monte ingaggi, pur avendo ottenuto l’Atletico Madrid un aiuto non banale dalla Juventus nella copertura dello stipendio del canadese triste.

Nick Woltemade è un attaccante moderno, abituato anche a legare il gioco della squadra e ad aiutarla a salire. Almeno così si è messo in mostra nel Werder Brema e nello Stoccarda, fino al trasferimento dodici mesi da in Premier League. Con il Newcastle non è andata benissimo e forse ha pesato un po’ anche la dimensione dell’operazione finanziaria: 90 milioni di euro. Tanto Woltemade è costato al Newcastle che era stato impegnato in un duello con il Bayern Monaco.

In Germania il prossimo attaccante della Juventus è considerato un talento in via d’esplosione. Classe 2002, ha già messo insieme qualche presenza nella nazionale maggiore anche se il meglio lo ha dato con l’Under 21; nell’ultimo Mondiale è stato in campo solo una manciata di minuti nel match con il Paraguay costato ai tedeschi l’eliminazione ai tiri di rigore. Non è un vice Kolo Muani nel senso tecnico della definizione, le sue caratteristiche sono diverse.

E’ stata, però, una di quelle opportunità che a fine mercato si palesano e Carnevali – scottato dal rifiuto di Kessie a centrocampo – ha scelto di affondare il colpo. Da settimane Spalletti segnalava la necessità di mettere altro in attacco, nonostante i 50 milioni investiti per Kolo Muani. Ora Nick Woltemade copre questo buco.