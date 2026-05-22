Il nuovo lusso coreano si beve: yakju, makgeolli e soju premium stanno conquistando il fine dining

La Corea del Sud ha passato gli ultimi dieci anni a conquistare il mondo con musica, drama, beauty e moda. Ora sta facendo la stessa cosa con l’alcol. Ma non con il soju verde da convenience store diventato fenomeno pop globale grazie ai K-drama. Il nuovo terreno della Korean Wave gastronomica è molto più sofisticato: yakju, cheongju, makgeolli premium e distillati artigianali stanno entrando nel linguaggio dell’alta ristorazione internazionale.

E soprattutto stanno cambiando status. Perché il punto non è più esportare semplicemente “bevande tradizionali coreane”. Il punto è trasformare il sool — il termine ombrello che in Corea indica gli alcolici tradizionali — in un linguaggio culturale premium, costruito su terroir, fermentazione, heritage, design e fine dining.

A Seoul il cambiamento si vede chiaramente. Nei ristoranti di fascia alta il classico wine pairing occidentale inizia sempre più spesso a lasciare spazio a degustazioni costruite attorno a yakju, cheongju e makgeolli artigianali. Non più folklore da taverna tradizionale, ma bottiglie studiate come un grande vino gastronomico.

I numeri del nuovo lusso alcolico coreano

La trasformazione del sool non è soltanto culturale. È anche economica. Nel 2023 il valore complessivo delle spedizioni dell’industria alcolica sudcoreana ha raggiunto circa 10,07 trilioni di won, il massimo storico. Dentro questo sistema, la categoria dei liquori tradizionali e affini valeva 1,346 trilioni di won, mentre il segmento più ristretto del jeontongju, cioè gli alcolici tradizionali autentici, valeva 147,5 miliardi di won.

Il dato diventa ancora più interessante se letto in prospettiva. Nel 2019 il comparto valeva appena 53,1 miliardi di won. Nel 2022 era già salito a 162,9 miliardi, con una crescita superiore al 70% rispetto all’anno precedente. È il segnale più evidente di come la Corea stia trasformando prodotti storicamente percepiti come regionali o popolari in asset culturali premium ad alto valore aggiunto.

Anche l’export racconta la stessa traiettoria. Il soju resta il gigante industriale e culturale del settore: nel 2024 le esportazioni hanno superato per la prima volta i 200 milioni di dollari, raggiungendo circa 124.000 tonnellate esportate nel mondo, equivalenti a oltre 340 milioni di bottiglie da 360 ml.

Ma la parte più interessante non riguarda il volume. Riguarda il posizionamento.

Il makgeolli, pur restando molto più piccolo del soju, sta diventando il prodotto simbolo della premiumizzazione coreana. Nel 2024 le esportazioni hanno superato le 14.700 tonnellate, mentre gli Stati Uniti sono diventati il secondo mercato estero dopo il Giappone. Qui il makgeolli non viene più percepito soltanto come bevanda tradizionale per comunità coreane all’estero, ma come parte del boom globale del K-food, della fermentazione contemporanea e del fine dining asiatico.

Il contesto gastronomico completa il quadro. La Michelin Guide Seoul & Busan 2026 conta 233 ristoranti selezionati e 46 ristoranti stellati. È dentro questa nuova architettura dell’alta cucina coreana che yakju, cheongju, makgeolli premium e soju artigianale stanno trovando il loro spazio naturale: non più come accompagnamento folkloristico, ma come pairing identitario, tecnico e culturale.

Seoul sta costruendo il suo linguaggio del lusso gastronomico

La trasformazione più importante però non riguarda soltanto il mercato. Riguarda il posizionamento culturale.

Per anni la Corea del Sud ha guardato al vino francese e agli spirits occidentali come simboli del lusso gastronomico internazionale. Oggi la situazione è diversa. Il fine dining coreano contemporaneo sta iniziando a usare il sool tradizionale come elemento identitario, esattamente come il Giappone ha fatto con il sake.

Il caso più emblematico è probabilmente quello di Mr. Ahn’s Craft Makgeolli a Seoul, entrato nel radar Michelin trasformando il makgeolli in esperienza gastronomica sofisticata. Qui il pairing non è più un esercizio etnico o turistico: diventa un racconto tecnico costruito su acidità, fermentazione, consistenza, temperatura e struttura aromatica.

Ed è proprio qui che il makgeolli premium cambia completamente pelle.

Dal drink dei contadini al makgeolli couture

Per decenni il makgeolli è stato associato a un’immagine quasi rurale: bevanda economica, popolare, consumata nei mercati o nelle trattorie tradizionali. Oggi alcune brewery coreane stanno facendo l’opposto.

Fermentazioni lunghe, utilizzo di nuruk tradizionale, lavorazioni single-batch, bottiglie di design, produzioni limitate, invecchiamenti in legno e recupero di ricette storiche stanno trasformando il makgeolli in un prodotto da degustazione.

È un processo molto simile a quello vissuto dal sake premium giapponese o dal vino naturale europeo. Ma con una differenza importante: la Corea sta costruendo questa evoluzione nel pieno dell’esplosione globale della Korean Wave.

Il risultato è che il sool non viene più percepito solo come alcol, ma come estensione del soft power coreano.

Il boom del soju globale e la nascita del craft coreano

Parallelamente continua la crescita del soju internazionale.

Da una parte resta il soju industriale pop, quello diventato virale grazie ai drama e alla cultura mainstream. Dall’altra cresce un ecosistema di soju premium e craft che punta su distillazione tradizionale, ingredienti locali, storytelling territoriale e bottiglie luxury.

È la stessa dinamica che ha trasformato il whisky giapponese da curiosità regionale a status symbol internazionale.

Sempre più produttori coreani stanno lavorando sulla costruzione di identità territoriali precise: riso locale, acqua di sorgente, fermentazione naturale, varietà di nuruk, tecniche storiche recuperate e design contemporaneo delle bottiglie. La Corea sta iniziando a costruire una propria idea di terroir alcolico.

Il caso Cheongmyeongju e il nuovo prestigio dello yakju

Tra i prodotti simbolo di questa nuova Corea alcolica c’è il Cheongmyeongju, uno degli yakju più rispettati del Paese.

Il lavoro di Han Young-seok e del suo istituto di fermentazione rappresenta perfettamente la direzione presa dal settore: recupero delle tecniche storiche, centralità del processo fermentativo, attenzione quasi maniacale alle materie prime e costruzione di un immaginario premium profondamente coreano.

Il Cheongmyeongju non viene più presentato come semplice liquore tradizionale, ma come prodotto gastronomico da degustazione, con un profilo aromatico elegante e una forte connessione con il patrimonio culturale coreano.

Non è un dettaglio che alcune versioni premium arrivino a prezzi superiori ai 50.000 won a bottiglia. Non si tratta più di consumo quotidiano. Si tratta di lusso culturale.

Il ruolo del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano nella diplomazia del sool

Dietro questa trasformazione non ci sono soltanto chef, brewery e trend gastronomici. C’è anche un lavoro istituzionale sempre più strutturato. In Italia, uno degli attori più attivi nella promozione del sool tradizionale coreano è il Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, che negli ultimi anni ha iniziato a utilizzare yakju, cheongju e altri liquori tradizionali come strumenti di diplomazia culturale.

L’obiettivo non è semplicemente presentare prodotti coreani durante eventi ufficiali, ma costruire un ecosistema culturale attorno al beverage premium coreano, creando connessioni tra importatori, distributori, ristorazione e mondo culturale italiano.

Un esempio significativo è stato l’utilizzo del Cheongmyeongju durante la cena inaugurale del Far East Film Festival di Udine, dove il liquore tradizionale coreano è stato presentato non come curiosità etnica, ma come parte integrante di una narrazione gastronomica sofisticata legata alla Corea contemporanea. Una scelta che riflette perfettamente la nuova strategia culturale coreana: trasformare heritage, fermentazione e tradizione in linguaggio internazionale del lusso.

Il lavoro del Consolato si muove infatti su più livelli: dalla promozione culturale agli eventi istituzionali, fino alla ricerca di partner commerciali in grado di portare in Italia prodotti di fascia alta ancora quasi sconosciuti al grande pubblico europeo. In questo senso, yakju e cheongju stanno iniziando a occupare uno spazio molto simile a quello che il sake premium giapponese ha conquistato negli ultimi anni nel fine dining occidentale.

La Corea del Sud non vuole più imitare l’Occidente

Ed è forse questo il vero punto della trasformazione.

La nuova alta gastronomia coreana non sta cercando di imitare Francia o Giappone. Sta costruendo un proprio sistema culturale completo, dove cucina, fermentazione, design, heritage e beverage parlano la stessa lingua.

In questo scenario yakju, makgeolli premium, cheongju e soju craft diventano molto più che bevande. Diventano strumenti di posizionamento internazionale.

Esattamente come il K-beauty ha trasformato la skincare in soft power e il K-pop ha trasformato la musica in industria culturale globale, il sool coreano sta iniziando a fare la stessa cosa con il lusso gastronomico.

E Seoul sembra sempre più intenzionata a non lasciare questo spazio a nessun altro.