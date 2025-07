Cuciniamo insieme: Muffin salati o degli amici

Soffici, golosi, perfetti per un aperitivo tra amici o una cena leggera. Con verdure, formaggi e salumi, questi muffin salati si preparano in pochi minuti e si cuociono in forno. Da servire tiepidi con un’insalata fresca e un buon bicchiere di vino bianco

Non vi va di fare una cena elaborata? Aspettate gli amici per un bicchiere insieme? Avete voglia di uno “sfizio” goloso, ma non troppo impegnativo? Ecco una ricettina che accompagnata da una insalata fresca o messa accanto al vino giusto vi farà tornare il buon umore. Unico sacrificio: usare per qualche minuto il forno. Per la farcitura sbizzarritevi: olive, capperi e acciughe, Asiago o Montasio e speck, cipollina, ricotta e salame piccante, piselli e Fontina: insomma fate voi. Andiamo in cucina.

Ingredienti (con queste dosi farete 12 muffin) – 200 gr di farina 00, 80 gr di Pecorino o Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, tre uova, 80 ml di olio di semi (noi usiamo l’olio di semi di girasole alto oleico), 100 ml di latte, una bustina di lievito istantaneo per torte salate, 3 uova, un mazzetto di timo limone, pepe e sale qb. Questo per l’impasto. Per le farciture fate a vostro gusto noi abbiamo usato: una mezza zucchina, 80 gr di Taleggio, 125 gr di fiordilatte (mozzarella), una decina di pomodorini ciliegini o pendolini, 80 gr di prosciutto cotto.

Procedimento – In una ciotola – ma se l’avete meglio la planetaria – sbattete le uova con gli altri liquidi poi incorporate farina, formaggio grattugiato, lievito, timo e aggiustate di sale (se usate il Pecorino siate parchi) e pepe. Impastate ben bene. Nel frattempo fate a brunoise la zucchina, a tocchetti piccoli i pomodorini (serbatene alcuni per guarnizione), così il fiordilatte e il Taleggio e sminuzzate il prosciutto cotto. Dividete in due l’impasto: in una metà mettete le zucchine, nell’altra i pomodorini e il prosciutto cotto. Ungete uno stampo da muffin (sono quelli con tanti “buchi”) oppure delle singole cocottes o dei semplici pirottini e riempiteli a metà con gli impasti, adagiate i formaggi negli impasti (con le zucchine il taleggio, con i pomodorini il fiordilatte) poi ricoprite sino a circa due terzi della capienza dei singoli stampini con altro impasto. Infornate a 180 gradi per circa 25 minuti (fate comunque la prova dello stecchino che infilzato nel muffin deve riemergere asciutto) lasciate intiepidire e servite.

Come far divertire i bambini – Fate farcire a loro i muffin con i formaggi.

Abbinamenti – Vanno bene tutti gli spumanti, ma noi abbiano optato per un bianco fermo che ci piace molto: Il Friulano. Sempre dal Nord-est ecco due semi-aromatici incantevoli: Sauvignon del Collio o dei Colli Orientali, Malvasia del Carso.