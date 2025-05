Cuciniamo insieme: il gateau coi piselli

Il purè avanzato può essere riutilizzato in modo creativo aggiungendo piselli di stagione per ottenere un gustoso secondo piatto

Purè avanzato? Niente paura, si ricicla alla grande aggiungendo un tocco di orto di stagione, i piselli, per farne un secondo super buono. Ma si può anche fare direttamente il purè partendo da patate di buona consistenza per avere l’opportunità di preparare una pietanza in anticipo avendo così il tempo di dedicarsi agli ospiti in previsione di una cena con gli amici. Si può anche surgelare questo gâteau molto casalingo per averlo pronto alla bisogna. Non è difficile da fare, ma vi farà fare un’ottima figura.

Ingredienti – 800 gr di purè di patate (se dovete farlo servono 700 gr di patate meglio a pasta bianca, 100 ml di latte, 80 gr di burro 100 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, sale e noce moscata q.b) 150 gr di prosciutto cotto in una sola fetta, 200 gr di scamorza o di provola, 800 gr di piselli freschi, 20 olive nere al forno, 80 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, 40 gr di pangrattato, 100 gr di burro di primo affioramento, sale e pepe q.b.

Procedimento – Sbucciate i piselli e sbollentateli in una pentolina. Fate a dadini il prosciutto cotto e la scamorza o la provola, denocciolate le olive e tritale grossolanamente. Una volta che i piselli si sono ammorbiditi scolateli e in una ciotola unite il purè di patate, i piselli, i dadini di prosciutto e di scamorza, le olive e due terzi del burro e amalgamate bene aggiustando di sale (poco) e pepe. Imburrate una pirofila da forno e spolverizzate un po’ di pangrattato sui lati e sul fondo, eliminate, tenendolo da parte, quello in eccesso. Livellate con una spatola il composto. Spolverizzate sulla superficie pangrattato e Parmigiano Reggiano o Grana padano, distribuite qua e là dei fiocchetti di burro e infornate a 190 gradi per circa 20 minuti. Durante gli ultimi cinque minuti usate il grill se volete una crosticina croccante. Se non avete il purè avanzato e volete farlo dovete lessare le patate con la buccia, poi schiacciarle col passapatate direttamente nella pentola dove avrete fatto fondere il burro, amalgamate le patate e allungate con il latte tiepido, aggiustando di sale e noce moscata e incorporate in ultimo sempre mescolando il formaggio grattugiato.

Come far divertire i bambini – Fate amalgamare a loro il composto di patate con gli altri ingredienti.

Abbinamento – Abbiamo scelto uno spumante metodo classico del Piemonte da uve Timorasso. Vanno bene anche vini bianchi o rosati purché ben freschi e sapidi.