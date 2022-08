Cosa mangiare quando fa caldo

Il caldo può provocare stanchezza e spossatezza, ma è purtroppo inevitabile durante la stagione estiva, e chi ne risente di più sono senza dubbio anziani, bambini e animali.



C’è una soluzione a tutto questo? Be’, oltre alle classiche e intramontabili “restare a casa nelle ore più calde e bere molta acqua”, ci sono anche alcuni cibi che favoriscono il rinfrescamento. Scopriamoli!

Cibo e bevande contro l’afa

C’è una regola sempreverde che è impossibile dimenticare: più caldo fa e più bisogna “giocare” con gli opposti di temperature.

Infatti, vi siete mai resi conto che quando c’è afa, bere bevande o mangiare cibi non freddi vi farà sudare di meno? Sicuramente non è per niente ciò che si pensa di primo acchito, eppure è proprio così perché non si altera la temperatura del corpo.

In genere, comunque, è bene evitare di mangiare porzioni troppo abbondanti o piatti eccessivamente elaborati, preferendo invece ricette ben bilanciate. Sicuramente è bene gustare frutta e verdura fresca, ricche di acqua e vitamine, ma anche di sali minerali, che servono a combattere la spossatezza.

Importantissimo anche seguire la stagionalità dei prodotti, quindi preferite carote, albicocche e melone giallo, ma anche lattuga, pomodori e pesche - che sono una fonte inestimabile di vitamina A.

Altrettanto interessante per combattere il caldo è il tofu e il formaggio fresco, ma anche il pesce azzurro e le carni bianche, da accompagnare preferibilmente a una fonte di carboidrati come il riso o il farro.

Ecco alcune idee di ricette perfette per l’estate:

Crostino al salmone e burro montato

Fusilli con pesto di rucola e pesche

Insalata di melone estiva

info: chefincamicia.com