In estate c’è un must a cui non si può proprio rinunciare: la fetta di cocomero a fine pasto o come merenda.

Fresco, morbido e saporito, questo frutto fa innamorare proprio tutti, ed è anche perfetto se abbinato a scaglie di cocco e gocce di cioccolato.

Ma la domanda che tutti si pongono quando sono dal fruttivendolo è: come scegliere il cocomero migliore? Scopriamolo!

Frutto intero o a fette?

Indubbiamente i cocomeri hanno dimensioni notevoli, perciò spesso e volentieri si vorrebbe preferire l’acquisto di fette singole, per evitare sprechi di cibo e di soldi.

Tuttavia, per godere del frutto migliore, la prima cosa più importante è proprio optare per la forma compatta e intera, scegliendo - qualora ce ne sia bisogno - di adottare tecniche come il congelamento per conservarlo più a lungo.

Buccia e picciolo

Dopo aver superato la zona del cocomero a fette e aver raggiunte le casse di quello intero, il secondo step è iniziare a picchiettare sulla buccia e ascoltare il rumore generato, che se è sordo allora vuol dire che è abbastanza maturo.

Ci sono poi anche altri indizi ad aiutarvi, tra cui l’analisi della buccia e del picciolo: la prima - per scegliere il migliore - deve essere opaca e scura, e se hanno le striature ravvicinate tra loro ancora meglio, perché vuol dire che il gusto sarà più intenso.

Il secondo invece deve essere completamente secco, perché vuol dire che il cocomero ha maturato al sole per diverso tempo, concentrando al suo interno molti zuccheri.

Zona d’appoggio

Ultimo fattore ma non per importanza è la valutazione di quella chiazza giallastra e piana sulla superficie del cocomero, che si chiama zona d’appoggio.

Se questa è solo un po’ accennata vuol dire che il frutto è stato colto troppo presto o che comunque non ha raggiunto la piena maturazione e potrebbe deludervi già dal primo assaggio.

Info: chefincamicia.com