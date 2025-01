I film più attesi del 2025

Sarà un 2025 di fuoco e cenere, dentro l’immaginario inesauribile di James Cameron. E anche di vampiri da tempi lontani, di coraggio contro i regimi, di distopie e romanticismo, di supereroi e supereroi e supereroi ancora. Cosa ci proporrà il nuovo anno cinematografico?

Ecco qui alcuni dei film più attesi che usciranno in Italia nel 2025.

Nosferatu di Robert Eggers

Nosferatu il vampiro, grande cult del cinema espressionistico tedesco, ha fatto scuola. Ora il film muto del 1922 viene «rievocato» con il remake Nosferatu diretto dallo statunitense già autore dell’horror The Witch.

Racconto gotico sull'ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro che si è infatuato di lei, vede la figlia d’arte Lily-Rose Depp come protagonista femminile. Bill Skarsgård, ormai specializzato in ruoli da mostro (è stato il pagliaccio malefico in It), è il vecchio e insidioso vampiro. Nel cast anche Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe ed Emma Corrin.

Dal 1° gennaio 2025 al cinema.

Immagine del film "Nosferatu" (Foto: Universal Pictures International Italy)

Here di Robert Zemeckis

Tom Hanks e Robin Wright, i protagonisti dell’indimenticabile Forrest Gump, di nuovo insieme, sempre sotto la guida di Zemeckis, autore di cult come Ritorno al futuro e Cast away.

Here, tratto dalla graphic novel di Richard McGuire, è un film che celebra la vita, in ogni sua fase, attraverso gli occhi di diversi personaggi, tutti legati da uno stesso luogo. In questo angolo di mondo, le loro vite si intrecciano e la storia si dispiega attraverso le generazioni.

Dal 1° gennaio 2025 al cinema.

Maria di Pablo Larraín

Maria è tra i film che abbiamo più gradito all'ultima Mostra del cinema di Venezia. Un ritratto intimo ed elegante sulla vita di Maria Callas, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni '70. La interpreta con passione Angelina Jolie, al fianco di Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino.

Dal 1° gennaio 2025 al cinema.

Emilia Pérez di Jacques Audiard

Oh come siamo curiosi di vedere finalmente Emilia Pérez! In attesa di sapere se sarà protagonista anche degli Oscar, intanto ha dieci candidature ai Golden Globe 2025 e all’ultimo Festival di Cannes ha vinto il Premio della giuria e Premio per l'interpretazione femminile di Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldana.

Da musical a film di narcotrafficanti, da storia di transizione a commedia d’amore, tutto cambia e tutto rinasce nel racconto del regista francese Jacques Audiard, sulle note delle musiche di Camille e Clément Ducol.

Dal 9 gennaio 2025 al cinema.

Io sono ancora qui di Walter Salles

Candidato ai Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico (la magnifica Fernanda Torres) e come miglior film internazionale (per il Brasile), come il nostro Vermiglio, come il film di Maura Delpero è anche nella shortlist dei 15 migliori film stranieri che concorrono agli Oscar.

Svelatosi all’ultima Mostra del cinema di Venezia, dove è stato uno dei film migliori, al Lido Io sono ancora qui (titolo originale: Ainda estou aqui) ha vinto il premio Osella per la sceneggiatura. Alla macchina da presa Walter Salles, regista brasiliano di Central do Brasil e I diari della motocicletta.

Tratto dalla vera storia di Marcelo Rubens Paiva e dal romanzo Sono ancora qui (edito da La Nuova Frontiera), il film racconta una parte di storia del Brasile tuttora nascosta e la toccante storia di una donna che non si è mai arresa, la stupenda Eunice.

Dal 30 gennaio 2025 al cinema.

The Brutalist di Brady Corbet

Era il nostro Leone d’oro ideale all’ultima Mostra del cinema di Venezia (quando invece vinse La stanza accanto di Almodóvar), dove si dovette accontentare del Leone d'argento - Premio speciale per la regia.

Non lasciatevi scoraggiare della sua lunga durata (3 ore e 35 minuti): anche noi ne eravamo spaventati e invece The Brutalist è un film che non ruba tempo.

In 70 mm, è la storia dell’architetto visionario László Toth (Adrien Brody), fuggito in America dall’Europa del dopoguerra. Da solo in un Paese sconosciuto, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e influente industriale Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) riconosce il suo talento nell’arte di costruire.

Sette candidature ai Golden Globe 2025, in attesa degli Oscar.

Dal 6 febbraio 2025 al cinema.

Immagine del film "Captain America: brave new world" (Foto: Marvel Studios)

Captain America: brave new world di Julius Onah

Infinito paludoso mondo Marvel. Ecco il 35° film del Marvel Cinematic Universe, nonché quarto film dedicato a Captain America, sequel di Captain America: civil war (2016) e continuazione della miniserie televisiva The Falcon and the Winter Soldier (2021). C’è qualche spettatore supereroe che non ne ha perso uno?

Captain America: brave new world è il debutto nel mondo Marvel di Harrison Ford, come presidente degli Stati Uniti (al posto di William Hurt, morto nel 2022). Con il nuovo Captain America interpretato da Anthony Mackie, che si troverà in mezzo a un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che scatti un allarme rosso.

Dal 12 febbraio 2025 al cinema.

Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof

Premio speciale della giuria al Festival di Cannes, candidato al Golden Globe 2025 come miglior film in lingua straniera, nella short list da 15 per l’Oscar al miglior film internazionale, Il seme del fico sacro è una denuncia contro il regime iraniano, per opera del regista dissidente Mohammad Rasoulof, riuscito a fuggire clandestinamente da Teheran.

Il film si incentra su un giudice istruttore la cui pistola scompare inaspettatamente proprio mentre a Teheran scoppiano enormi dimostrazioni. All'interno della sua famiglia, un tempo molto unita, si instaura un'atmosfera velenosa...

Dal 20 febbraio 2025 al cinema.

Bridget Jones - Un amore di ragazzo di Michael Morris

Non era finita, riecco Bridget Jones, sempre interpretata da Renée Zellweger. Tratto dall'omonimo romanzo del 2013 di Helen Fielding, Bridget Jones - Un amore di ragazzo è il quarto capitolo della saga cinematografica con la simpatica e impacciata ragazza americana, ossessionata dai chili di troppo e inguaribilmente romantica. Ma non c’è più Mark Darcy (Colin Firth).

Bridget è rimasta vedova ed è di nuovo sola, alla ricerca dell’amore. Avrà il volto del professor Wallaker (Chiwetel Ejiofor), l'insegnante dei suoi figli, o del giovane e aitante Roxster (Leo Woodall)?

Dal 27 febbraio 2025 al cinema.

Rachel Zegler nel film "Biancaneve" (Foto: Disney)

Biancaneve di Marc Webb

Rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney del 1937, Biancaneve ripercorre la storia senza tempo con Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot nei panni della matrigna, la regina cattiva. Con le canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul.

Dal 20 marzo 2025 al cinema.

Mickey 17 di Bong Joon-ho

Lo aspettavamo nel 2024. A lungo rimandato, Mickey 17 è il gran ritorno al cinema di Bong Joon-ho, il regista sudcoreano premio Oscar conParasite.

Adattamento dell’omonimo romanzo di Edward Ashton, ha come protagonista Robert Pattinson, colono spaziale «sacrificabile» alle prese con lavori potenzialmente mortali. In realtà è l’ennesima replica di un uomo di nome Mickey Barnes. Ogni volta che muore, viene ripristinato con un clone. Nel cast anche Mark Ruffalo e Toni Collette.

Dal 18 aprile 2025 al cinema.

Thunderbolts* di Jake Schreier

Ancora Marvel. Protagonista l’assassina depressa Yelena Belova (Florence Pugh) insieme al gruppo di disadattati meno atteso dell’MCU.

Il film riporta sullo schermo anche i personaggi: Bucky Barnes (Sebastian Stan), The Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russel), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hanna John-Kamen) e Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

Dal 30 aprile 2025 al cinema.

Florence Pugh nel film "Thunderbolts*" (Foto: Marvel Studios)

Karate Kid: Legends di Jonathan Entwistle

Karate Kid: Legends è una sorta di sequel della serie tv Cobra Kai, mossa sulle tracce della saga cinematografica di Karate Kid degli anni ‘80. Nel cast tornano Jackie Chan e Ralph Macchio.

Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Malgrado non voglia combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di karate. Ma le sue abilità non bastano…

Dal 29 maggio 2025 al cinema.

Elio di Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina

E se fosse ciò che stai cercando a trovarti per primo? Nella disavventura comica del nuovo film d’animazione Disney e Pixar, Elio, ossessionato dagli alieni, scopre la risposta a questa domanda quando viene trasportato nel Comuniverso, paradiso interplanetario che ospita forme di vita intelligente provenienti da galassie lontane. Identificato per errore come leader della Terra, dovrà stringere legami inaspettati, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e assicurarsi di non perdere l'opportunità di vivere il suo sogno più grande.

A giugno 2025 al cinema.

Immagine del film "Elio" (Foto: Pixar)

Superman di James Gunn

Superman, il primo film della DC Studios - costituita nel 2022 - in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema a partire dalla prossima estate.

James Gunn, già regista della saga Marvel dei Guardiani della Galassia, trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, in una miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti. A interpretare Superman c’è David Corenswet. Rachel Brosnahan è Lois Lane e Nicholas Hoult invece incarna Lex Luthor.

Dal 10 luglio 2025 al cinema.

Zootropolis 2 di Jared Bush e Byron Howard

Ancora sequel. Si ritorna nella città di Zootropolis protagonista della riuscita commedia d'animazione americana del 2016, con la solerte coniglietta poliziotta.

Ora i detective Judy Hopps e Nick Wilde sono sulle tortuose tracce di un misterioso rettile che mette sottosopra la città dei mammiferi. Nella versione originale Shakira tornerà a interpretare Gazelle, avvenente popstar di Zootropolis.

A novembre 2025 al cinema.

Avatar: fuoco e cenere di James Cameron

Terzo film della saga kolossal, Avatar: fuoco e cenere riporta il pubblico a Pandora in una nuova avventura con il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldana) e la famiglia Sully.

A dicembre 2025 al cinema.