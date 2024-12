Oscar 2025, l'Italia è ancora in corsa: Vermiglio è nella shortlist!

Vermigliodi Maura Delpero c’è e continua la sua corsa verso gli Academy Awards 2025! È stata appena rivelata la shortlist dei 15 film che ambiscono all’Oscar come miglior film internazionale e l’Italia è ancora in corsa. Momenti di grande gioia per la regista bolzanina: solo pochi giorni fa Vermiglio è stato candidato al Golden Globe 2025 al miglior film straniero, entrato fieramente nella top five.

Oscar 2025, quali sono i rivali di Vermiglio

Vermiglio, racconto di montagna su un’Italia che non c’è più, sul finire della Seconda Guerra mondiale, dovrà vedersela soprattutto contro Emilia Pérez, il film francese del maestro Jacques Audiard che ai Golden Globe 2025 ha fatto incetta di nomination. Storia di narcotraffico ma anche di transizione sessuale, sembra il rivale più temibile. A Cannes ha vinto il Premio della giuria e il Premio all'interpretazione femminile per Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldana.

Da non sottovalutare anche il bellissimo Flow – Un mondo da salvare, film d’animazione lettone di incredibile poesia e misticismo, con protagonista un gatto nero in una realtà di colori e acqua che sale. Stupendo.

Ecco la selezione dei 15 film che continuano la loro corsa all'Oscar 2025 al miglior film internazionale:

Io sono ancora qui di Walter Salles (Brasile)

Universal language (Canada) di Matthew Rankin

Waves di Jiří Mádl (Repubblica Ceca)

The girl with the needle di Magnus von Horn (Danimarca)

Emilia Pérez di Jacques Audiard (Francia)

Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof (Germania)

Touch è un film di Baltasar Kormákur (Islanda)

Kneecap di Rich Peppiatt (Irlanda)

Vermiglio di Maura Delpero (Italia)

Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis (Lettonia)

Armand di Halfdan Ullmann Tøndel (Norvegia)

From Ground Zero (Palestina)

Dahomey di Mati Diop (Senegal)

How to make millions before Grandma dies di Pat Boonnitipat (Thailandia)

Santosh di Sandhya Suri (Regno Unito)

Quando saranno annunciate le nomination agli Oscar 2025

49 anni e al secondo film, Maura Delpero con Vermiglio ha già ammaliato l’ultima Mostra del cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento - Gran premio della giuria.

Ora dovrò aspettare il 17 gennaio 2025, quando saranno annunciate le nomination agli Academy Awards, inclusa quindi la cinquina di candidati all’Oscar come miglior film internazionale.

La grande notte della consegna delle statuette si svolgerà invece il 2 marzo 2025 a Los Angeles.