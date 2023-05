Charter, uno su mille ce la fa (benissimo)

La North Sardinia Sail di Simone Morelli c’è. Anche quest’anno, l’azienda specializzata nel noleggio di imbarcazioni a vela, primeggia in Sardegna. La consacrazione nell’Olimpo del chartering è riportata, nero su bianco, nell’inserto Top 1000 2023 de La Nuova Sardegna, in cui sono elencati i fatturati delle principali realtà produttive dell’isola.La NSS Charter si attesta su un giro d’affari complessivo di circa 7,5 milioni di euro, superando di ben uno, tondo tondo, quello dell’anno precedente. «Un risultato soddisfacente che, dopo la flessione causata dalla pandemia, ci consente di guardare al futuro con maggiore positività. Il settore del charter nautico è in costante crescita perché sempre più persone scelgono questo tipo di vacanza. Oggi la vela non è più esclusiva di esperti, chiunque può fare questo tipo di vacanza grazie anche, e soprattutto, al diffondersi dei catamarani da crociera che sono più comodi e stabili rispetto ad una barca tradizionale» ha commentato il patron.Simone Morelli, che per Confindustria Nautica è presidente del settore charter, mette l’accento anche sulla convenienza: «Nel mese di luglio, noleggiare un catamarano di 12 metri, con 4 cabine e 8 posti letto, costa circa 7 mila euro a settimana, quindi meno di mille a persona, con in più il vantaggio di poter cambiare panorama in ogni momento».

NSS CHARTER, L’IDENTIKIT NELLE PAROLE DI MORELLI

«È una realtà a conduzione familiare che opera da 23 anni nel settore delle vacanze a vela. Quando siamo partiti eravamo soltanto io e mia moglie e, probabilmente, questo è il vero motivo della nostra affermazione nel mercato. Siamo rapidi nel prendere decisioni e lo facciamo sempre in accordo. Ci piace distinguerci e investire nella nostra società, che ora conta su uno staff numeroso di validi collaboratori sia nel booking sia nelle basi charter. Li ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno con passione, perché se abbiamo raggiunto questo risultato il merito è di tutti. Siamo una grande squadra».

Punta di diamante del gruppo di Simone Morelli è certamente il Marina Cala dei Sardi, cuore operativo di NSS Charter, che ha contribuito ad affermare l’azienda a livello internazionale. Cala dei Sardi è infatti l’unico green marina della Costa Smeraldaed è preso come esempio di realtà produttiva ecosostenibile nel settore della portualità turistica. Dallo scorso anno può contare anche sul supporto dello Yacht Club che chiude il cerchio con corsi di vela su derive e barche d’altura della NSS. Un valore aggiunto per il diportista e il charterista che desiderino vivere momenti di sport e relax nel Golfo di Cugnana.

info: gentedimareonline.it