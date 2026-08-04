Charlotte Casiraghi compie 40 anni e inaugura una nuova stagione di stile

C’è chi accoglie i quarant’anni con un taglio di capelli radicale e chi, come Charlotte Casiraghi, preferisce affidare il cambiamento a una serie di dettagli quasi impercettibili. Nessuna trasformazione spettacolare, nessuna rottura improvvisa con il passato. Il nuovo look della figlia di Carolina di Monaco, che il 3 agosto 2026 ha compiuto 40 anni, nasce piuttosto da un progressivo alleggerimento: gli abiti diventano più essenziali, la bellezza meno costruita e i capelli seguono il loro movimento naturale.

Una trasformazione coerente con la personalità di una delle figure più osservate del panorama royal europeo, capace di occupare la prima fila delle sfilate e, nello stesso tempo, di mantenere una distanza quasi intellettuale dal culto dell’apparenza. Charlotte Casiraghi non possiede un titolo nobiliare, ma ha ereditato dalla famiglia Grimaldi una forma di regalità che non ha bisogno di essere dichiarata. Nel suo stile convivono la disciplina estetica di nonna Grace Kelly, il gusto sofisticato di Carolina di Monaco e una disinvoltura profondamente francese.

Il nuovo look di Charlotte Casiraghi è più naturale

A mostrare con maggiore chiarezza questa evoluzione è stata la sua recente apparizione alla sfilata Chanel Haute Couture a Parigi. Invece del consueto abito da première, Charlotte Casiraghi ha scelto una camicia azzurra a righe, portata con le maniche arrotolate, e un paio di jeans scuri dalla linea ampia. A completare il look, slingback nere e una borsa rosso ciliegia, unico accento acceso all’interno di una composizione volutamente sobria.

Una scelta apparentemente quotidiana, ma studiata attraverso proporzioni e contrasti precisi. La morbidezza del denim riduce la formalità della camicia, mentre gli accessori Chanel riportano l’insieme nel territorio del lusso. È una nuova interpretazione dell’eleganza royal: meno legata all’abito importante e più vicina a un guardaroba reale, fatto di capi che sembrano poter essere indossati anche lontano dai fotografi.

I capelli lunghi e mossi sostituiscono le acconciature perfette

Anche l’hair look partecipa a questo cambiamento d’immagine. Charlotte Casiraghi non ha scelto un taglio di capelli drastico, ma ha trasformato il modo di portare la sua lunga chioma castana. Le pieghe levigate e i raccolti rigorosi delle occasioni ufficiali lasciano sempre più spesso spazio a onde morbide, irregolari e appena accennate, accompagnate da una riga non perfettamente definita.

Il risultato è una capigliatura mobile, quasi spettinata dall’aria, che incornicia il viso senza irrigidirlo. Le lunghezze leggermente scalate alleggeriscono la massa dei capelli e ne valorizzano il movimento, mentre le ciocche più corte intorno al volto addolciscono i lineamenti. Più che un vero cambio di taglio, quello di Charlotte è un cambio di intenzione: la chioma non deve apparire impeccabile, ma personale e vissuta.

Una bellezza che non cerca di cancellare il tempo

Il make-up segue la stessa direzione. La base rimane trasparente, le sopracciglia naturali e lo sguardo viene sottolineato senza ricorrere a contrasti troppo netti. Sulle labbra compaiono tonalità nude o rosate, mentre la luminosità della pelle sostituisce l’effetto levigato e artificiale. Anche quando indossa abiti da gala, Charlotte evita quasi sempre che trucco, capelli e gioielli competano tra loro.

Il suo nuovo look racconta così un’idea di bellezza particolarmente contemporanea, nella quale compiere 40 anni non significa tentare di sembrare più giovani, ma rendere più nitida la propria identità.

Da Grace Kelly a Chanel, l’eleganza come eredità personale

Negli anni Charlotte Casiraghi ha alternato lunghi abiti ricamati, minidress dalla sensibilità rock, completi maschili e creazioni haute couture. Dal 2021 è ambasciatrice e portavoce di Chanel, Maison alla quale la lega anche una storia familiare: Karl Lagerfeld fu per decenni vicino a Carolina di Monaco e contribuì a costruire parte dell’immaginario fashion dei Grimaldi.

Eppure Charlotte non appare mai come la semplice continuazione estetica della madre o della nonna. Della prima conserva la sicurezza con cui mescola rigore e anticonformismo; della seconda, la capacità di rendere memorabile anche una silhouette essenziale. A quarant’anni, però, sembra aver trovato una formula interamente sua: meno principesca, più libera e proprio per questo ancora più influente.