Capri capitale del turismo e della cultura per due giorni

La due giorni Capri D’autore, organizzata il 26 giugno scorso con il patrocinio della Città di Capri, ha riunito nella incantevole cornice della terrazza dei Giardini di Augusto, a strapiombo sui Faraglioni, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che si sono confrontati con il direttore Paolo Mieli e il giornalista Gianluigi Nuzzi. A fare gli onori di casa, il sindaco di Capri Marino Lembo.



Sbarcata per la prima volta sull’isola dopo oltre dieci anni di rassegne itineranti in luoghi esclusivi simbolo dell’Italia, Capri d’Autore rappresenta l’evento più significativo dell’intera stagione estiva isolana: la riapertura della storica e magica via Krupp.«Ascoltare i massimi livelli di istituzioni, turismo e cultura del Paese, su temi di attualità, dando spesso un taglio di cronaca e una direzione progettuale al dibattito , con la vista sui Faraglioni come contesto, è stata la sintesi di questa prima edizione, ma anche dell’essenza di Capri, che racchiude in sé la grande bellezza a tutti i livelli. Siamo già al lavoro con la città di Capri per la seconda edizione», ha commentato Valentina Fontana – AD e fondatrice con Tiberio Brunetti di Vis Factor - società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, relazioni istituzionali e comunicazione integrata.





La locandina della mianfestazione Capri d'Autore

A confermarlo anche il sindaco Marino Lembo: «Capri per due giorni è stata la capitale italiana del turismo e della cultura. Abbiamo riaperto via Krupp, che per noi è la strada più suggestiva al mondo, dopo una grande opera di messa in sicurezza, e l’abbiamo restituita ai capresi, agli amanti di Capri e ai turisti che da ogni parte del mondo visitano la nostra isola. Inoltre, con la prima edizione della rassegna Capri d’Autore, abbiamo dato vita a un dibattito di livello altissimo sul turismo, grazie alla conversazione tra il ministro del turismo, Daniela Santanchè e lo storico Paolo Mieli, e sulla cultura, grazie alla conversazione tra il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e lo scrittore Gianluigi Nuzzi. Abbiamo vissuto due giorni davvero speciali e intensi: l’isola ha confermato la sua secolare vocazione ad essere privilegiato crocevia di incontri e confronti con personalità di alto spessore nazionale e a mostrato le sue bellezze al mondo intero con la cortesia a la cura che ci contraddistinguono. Siamo già al lavoro per raccogliere la sinergia che il ministro Sangiuliano ha fortemente voluto per Capri e per organizzare la seconda edizione della rassegna per il prossimo giugno 2024».

Con l’occasione sono stati presentati i risultati di una ricerca sul turismo, molto apprezzata dal ministro Santanchè, con focus su Italia e Capri, realizzata tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening di proprietà di Vis Factor, realizzata interamente con algoritmo a base semantica italiana. Tra i presenti alla due giorni: Massimo Osanna, direttore generale Musei, Gianluca De Marchi, Ad Urban Vision, Antonio D’Amato ex presidente di Confindustria con la moglie Marilù Faraone Mennella, Lorenzo Coppola, Pietro Valsecchi, presidente Taodue, il giornalista e scrittore Michele Masneri, Lino Brunetti della Cantina Isola di Capri, l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, il console onorario di Svezia Kristina Kappelin, Andreas Krüger, dell’ambasciata tedesca in Italia, Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, Michele Pontecorvo, presidente del Fai Campania.