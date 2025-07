Pharrell Williams porta a Ibiza il rituale del respiro

Catch your breath — Riprendi fiato — è il nome scelto da Pharrell Williams per la nuova tappa dell’esperienza sensoriale firmata Humanrace: un’installazione immersiva che, dopo la Milano Design Week, arriva ora sulle coste dorate di Cala Jondal, Ibiza. L’invito è a rallentare, riconnettersi con sé stessi e con il respiro, riscoprendo un momento di consapevolezza in un’isola celebre per il suo ritmo incessante. Un cubo specchiato, mimetizzato nel paesaggio, accoglie il visitatore per una pratica essenziale e antica: il cold plunge, l’immersione in acqua fredda come rituale di rinascita, resistenza e chiarezza mentale.

Il cold plunge: shock termico, energia pura

Elemento centrale di questa esperienza, il cold plunge è molto più di una tendenza. Radicato in tradizioni millenarie, è oggi riconosciuto come uno dei più potenti strumenti per il recupero fisico e mentale. L’immersione in acqua fredda attiva il sistema nervoso, stimola la circolazione e rafforza il sistema immunitario. A livello mentale, offre una vera “doccia neurologica”: favorisce il rilascio di endorfine, migliora l’umore e affina la concentrazione. Il contrasto termico con il caldo dell’isola amplifica l’effetto rigenerante, creando un cortocircuito sensoriale che azzera il rumore e restituisce presenza. Come spiega lo stesso Pharrell: «Quando fai spazio al silenzio, inizi a sentire ciò che conta davvero».

Un’architettura del silenzio

L’installazione, realizzata in collaborazione con Brass Monkey, si mimetizza nel paesaggio di Jondal, luogo simbolico del nuovo edonismo slow balearico. Niente decori superflui, solo superfici specchianti che annullano l’ego e restituiscono il mondo circostante. Come in ogni progetto Humanrace, la forma segue la funzione: la struttura è pensata per ospitare un momento di sospensione, in cui il tempo si dilata e ogni gesto diventa rituale. Una pratica semplice ma trasformativa, che ridefinisce il concetto stesso di lusso: non più possesso, ma presenza.

Respirare, insieme

Il rituale è aperto al pubblico, accompagnato da sessioni guidate di breathwork sulla spiaggia condotte da Pol Cejas, trainer Adidas. Il respiro, strumento primario di regolazione emotiva e fisiologica, diventa così la chiave per attraversare l’esperienza con consapevolezza, in una sinergia tra corpo e mente. Per chi non può essere a Ibiza, è disponibile anche una sfida breathwork di 6 giorni sull’account Instagram di Humanrace, pensata per portare ovunque questo ritorno all’essenziale.

Tra cura e cultura

Accanto all’esperienza immersiva, Humanrace propone una selezione esclusiva di prodotti pensati per il recupero estivo: dal Soothing Summer Glow Kit alla capsule Catch Your Breath composta da capi funzionali, t-shirt e rash guard, espressione di una bellezza che è anche gesto quotidiano. Questa tappa, come ha dichiarato il CEO Andrea Grilli, è solo un passaggio in un percorso più ampio, che porterà l’esperienza in nuove destinazioni globali, fino alla creazione di una struttura permanente a Milano, tra sauna e cold plunge, come atto di cura accessibile e quotidiano.