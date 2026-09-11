FlexStyle IONCurl, SharkBeauty porta a Venezia la nuova sfida ai capelli crespi

SharkBeauty, divisione dell’azienda globale di tecnologia e design di prodotto SharkNinja, porta a Venezia, nel cuore della Mostra del Cinema, FlexStyle IONCurl e sceglie il palcoscenico del Festival per raccontare una strategia che va oltre il singolo prodotto. Il 9 settembre, tra l’iconico Excelsior e l’Ausonia Hungaria, il marchio ha presentato in anteprima italiana e per il Sud Europa il nuovo multistyler ad aria calda, pensato per affrontare uno dei problemi più sentiti da chi vive nel clima mediterraneo: umidità, crespo e gestione dei capelli mossi e ricci.

La scelta di Venezia non è casuale. Il concept “Beauty Steals the Scene” sposta l’attenzione dal red carpet al backstage, cioè al momento in cui il look prende forma. È qui che Shark Beauty colloca la propria filosofia “For All Hairkind”: portare a casa strumenti capaci di offrire risultati di livello professionale adattandosi a texture, lunghezze e stili differenti, limitando il ricorso al calore estremo.

Il protagonista è FlexStyle IONCurl, evoluzione della piattaforma FlexStyle. La promessa è aumentare il controllo sui ricci e, soprattutto, rendere più efficace lo styling in presenza di umidità. La nuova tecnologia CoandaBoost utilizza un flusso d’aria più intenso per attirare e avvolgere la ciocca attorno al cilindro, con l’obiettivo di ottenere ricci più definiti ed elastici. A questo si aggiunge Ion Smooth, sistema che secondo Shark genera 200 milioni di ioni negativi per ridurre l’elettricità statica e contribuire al controllo del crespo. C’è poi Scalp Shield, progettato per modulare la temperatura in prossimità del cuoio capelluto.

Il punto interessante, però, è capire se dietro il marketing ci sia sostanza. Nel caso della famiglia FlexStyle, le prove indipendenti sono state finora piuttosto convincenti. TechRadar, dopo test condotti su tre persone, definisce il dispositivo versatile, ben progettato e potente, giudicando i cilindri auto-avvolgenti efficaci e il prodotto un’alternativa accessibile al Dyson Airwrap. In una prova, una tester dai capelli fini è passata da bagnati ad asciutti in 2 minuti e 47 secondi.

Anche Tom’s Guide ha valutato positivamente il FlexStyle, sottolineandone versatilità, semplicità d’uso e capacità di ridurre drasticamente i tempi di styling. In un test su capelli lunghi e molto spessi, ricci e styling che normalmente richiedevano oltre un’ora sono stati realizzati in circa 20 minuti.

Il nuovo IONCurl arriva dunque su una base già solida. E SharkNinja sta investendo pesantemente proprio sulla capacità di trasformare la ricerca in prodotti concreti.

L’appuntamento veneziano si è inserito in una fase di forte crescita per SharkNinja, che ha recentemente registrato il 13° trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra, con vendite nette trimestrali pari a 1,77 miliardi di dollari, in aumento del 22,2% su base annua. Sono numeri che aiutano a spiegare perché il segmento Beauty sia diventato uno dei motori della strategia del gruppo, che conta ormai una presenza stabile in 38 mercati internazionali.

A Venezia, Jaime Bobillo, Senior Marketing Director South Europe di SharkNinja, porta sul tavolo anche il tema dell’innovazione: oltre 1.000 ingegneri e designer, circa 5.500 brevetti e una venticinquina di nuovi lanci ogni anno sono i numeri indicati dall’azienda per descrivere il proprio apparato di ricerca e sviluppo. La crescita nel Sud Europa è un altro tassello: Italia e Spagna sono considerate mercati chiave, con investimenti nei team e nuove sedi.

Francesca Iodice, Marketing Director South Europe, insiste proprio sulle specificità del consumatore mediterraneo; Anita de León-Padmore, Category Marketing Manager ITA & ESP di Shark Beauty, concentra invece il racconto sulla tecnologia IONCurl e sull’evoluzione dell’ecosistema Beauty, tra haircare e skincare.

In Italia FlexStyle IONCurl sarà disponibile dal 22 settembre 2026, dopo l’apertura della lista d’attesa il 9 settembre. I prezzi indicati sono 329,99 euro per la versione 5-in-1 Pink e 299,99 euro per la 4-in-1 Purple.

L’evento di lancio ha preso forma attraverso un percorso di esperienze: dalla sessione di styling per scoprire da vicino il nuovo FlexStyle IONCurl, come rituale di preparazione prima di assistere alla prémiere di uno dei film in concorso al Festival, alla presentazione ufficiale del nuovo styler con la presenza del management SharkNinja, fino ai momenti di relax e networking nelle location più iconiche del Lido. Una cornice perfetta per un prodotto che vuole parlare contemporaneamente al mondo della bellezza e a quello dell’innovazione.

Il messaggio di SharkNinja è quindi chiaro: non vuole semplicemente aggiungere un nuovo styler alla propria gamma, ma consolidare la credibilità conquistata con FlexStyle e portarla in un segmento ancora più competitivo. L’efficacia della piattaforma precedente è già stata riconosciuta da diverse prove indipendenti; IONCurl cerca ora di risolverne alcuni limiti, soprattutto sul fronte della definizione del riccio e della gestione del crespo.

Se manterrà la promessa, il vero risultato di Venezia non sarà soltanto un nuovo prodotto presentato durante il Festival, ma un altro passo nella trasformazione di SharkNinja da alternativa a protagonista del mercato premium dello styling.