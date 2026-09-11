Dieci canzoni per raccontare l’11 settembre: quando la musica si misura con la Storia

I brani che hanno trasformato l’11 settembre 2001 in racconto, testimonianza e musica

L’11 settembre 2001 non ha cambiato soltanto la politica internazionale e il corso della storia contemporanea. Ha lasciato una traccia profonda anche nella musica.

Nei mesi e negli anni successivi agli attentati, molti artisti provarono a dare una forma a ciò che sembrava impossibile raccontare: il dolore delle famiglie, il coraggio dei soccorritori, la vulnerabilità di New York, lo smarrimento di un’intera generazione.

Alcune canzoni nacquero quasi immediatamente, altre richiesero anni prima di poter essere pubblicate. Insieme compongono una sorta di memoria musicale dell’11 settembre.

1. Bruce Springsteen – “The Rising”

È forse la canzone più rappresentativa della risposta musicale americana all’11 settembre. Springsteen immagina un vigile del fuoco che sale all’interno di una delle torri mentre tutti gli altri cercano di scendere.

Quella salita diventa progressivamente un simbolo di sacrificio, perdita e rinascita. Non è soltanto il racconto di un soccorritore: è il tentativo di trasformare il dolore collettivo in speranza.

2. Alan Jackson – “Where Were You (When the World Stopped Turning)”

Alan Jackson parte da una domanda semplicissima: dove eri quando il mondo sembrò fermarsi?

La canzone non cerca spiegazioni politiche. Racconta invece la dimensione privata della tragedia: le persone davanti alla televisione, le telefonate, le preghiere, il bisogno di stringersi ai propri cari.

È una canzone sulla memoria e su quel momento preciso che milioni di persone ricordano ancora oggi.

3. My Chemical Romance – “Skylines and Turnstiles”

Per Gerard Way, futuro leader dei My Chemical Romance, assistere agli attentati fu un’esperienza decisiva.

Da quel trauma nacque Skylines and Turnstiles, uno dei primi brani della band. Più che una commemorazione tradizionale, è la reazione di un giovane davanti a un evento capace di cambiare improvvisamente il senso della propria vita.

In questo caso, l’11 settembre non generò soltanto una canzone: contribuì alla nascita di un intero progetto musicale.

4. Bruce Springsteen – “Into the Fire”

Con Into the Fire, Springsteen torna ai vigili del fuoco, ai poliziotti e ai soccorritori che entrarono nelle Torri Gemelle.

Ma il centro emotivo del brano è anche ciò che resta dopo il sacrificio: la memoria, l’amore, il coraggio consegnato a chi sopravvive.

È quasi una preghiera laica, in cui il ricordo dei morti diventa una responsabilità per i vivi.

5. Neil Young – “Let’s Roll”

Neil Young si ispira alla vicenda del volo United Airlines 93 e ai passeggeri che decisero di reagire ai dirottatori dopo aver compreso ciò che stava accadendo.

Il brano racconta un eroismo improvviso, quello di persone comuni poste davanti a una scelta estrema.

Rispetto alle canzoni più meditative nate dall’11 settembre, Let’s Roll possiede un’energia diversa: urgente, drammatica, quasi cinematografica.

6. Paul McCartney – “Freedom”

Paul McCartney si trovava a New York l’11 settembre, a bordo di un aereo fermo sulla pista dell’aeroporto JFK.

Da quell’esperienza nacque Freedom, una delle risposte musicali più immediate agli attentati.

È un brano semplice e diretto, costruito intorno a una parola che in quelle settimane assunse un peso enorme: libertà. Più che una riflessione a distanza, è una fotografia emotiva dei giorni immediatamente successivi alla tragedia.

7. Leonard Cohen – “On That Day”

Leonard Cohen sceglie una strada completamente diversa.

In On That Day non celebra eroi e non offre risposte definitive. Si interroga, piuttosto, sulle molte spiegazioni politiche, religiose e storiche date all’attentato, lasciando emergere tutta la loro insufficienza.

Al centro rimane una ferita e una domanda irrisolta. È forse una delle canzoni più lucide proprio perché accetta che alcuni eventi non possano essere spiegati fino in fondo.

8. Mary Chapin Carpenter – “Grand Central Station”

Grand Central Station nasce da una testimonianza ascoltata alla radio.

Un uomo che aveva lavorato a Ground Zero raccontò che, dopo i turni tra le macerie, si recava a Grand Central immaginando simbolicamente di accompagnare le anime delle vittime verso i treni che le avrebbero riportate a casa.

Mary Chapin Carpenter trasformò quell’immagine in una canzone delicata e struggente, lontana da ogni retorica.

9. Beastie Boys – “An Open Letter to NYC”

Non è esclusivamente una canzone sull’11 settembre, ma è uno dei più intensi omaggi musicali alla New York che sopravvisse agli attentati.

I Beastie Boys ricordano la scomparsa delle Torri Gemelle, ma soprattutto celebrano la città, i suoi quartieri, le sue culture e la sua capacità di continuare a vivere.

Il messaggio è semplice: New York è stata ferita, ma non può essere ridotta a ciò che ha perduto.

10. John Hiatt – “When New York Had Her Heart Broke”

John Hiatt era a New York l’11 settembre e scrisse la canzone pochi giorni dopo. Scelse però di aspettare molti anni prima di pubblicarla.

È un dettaglio significativo: davanti a un trauma così grande, anche il silenzio può essere una forma di rispetto.

Il titolo contiene già tutto il senso del brano: New York viene descritta non come un simbolo politico o finanziario, ma come una persona a cui hanno spezzato il cuore.