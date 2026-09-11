Testimoniare la pace tra atenei ed esperti: riparte il Festival Mens-a in Emilia-Romagna

Giunto alla sua undicesima edizione, ritorna il Festival culturale Mens-a (il nome fa riferimento sia alla parola “mente” che al termine “mensa”, una sorta di pasto per l’anima e l’intelletto). Si tratta di una serie di appuntamenti organizzati dalle Università dell’Emilia Romagna, impegnate a collaborare fra di loro, a fornire docenti e a invitare professori ed esperti dalle provenienze (e competenze) diverse.

Quest’anno gli appuntamenti saranno dodici e vedranno giuristi, filosofi, poeti e pure tre arcivescovi dibattere su un tema di grande attualità: testimoniare la pace. A turno, le università emiliane ospiteranno le conferenze. Si comincia il 17 settembre a Bologna, con il reading Parole di pace – da Chaplin a Rodari, a cura dell’attore e regista teatrale Matteo Belli. Seguiranno gli appuntamenti di Parma, il 24 settembre, Reggio Emilia, il 25, Ferrara l’1 ottobre, Forlì l’8, Ravenna il 9, fino alla conclusione di Modena, in Accademia delle Scienze, il 17 ottobre. Prima della chiusura, Modena ospiterà altre cinque “chiacchierate” il 2, il 7, il 14, il 15 e il 16 ottobre. Il programma, nel dettaglio, è disponibile sul sito www.mens-a.it.

Le voci del dialogo e le testimonianze negli atenei

Come detto, hanno confermato la loro partecipazione tre arcivescovi: Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara, Vincenzo Paglia, arcivescovo e consigliere della Comunità di Sant’Egidio. La scrittrice e sceneggiatrice Edith Bruck (scampata ai lager nazisti) parlerà a Parma di memoria e pace. Lo storico del Cristianesimo Alberto Melloni tratterà a Reggio Emilia il tema della pace oggi, ottocento anni dopo la morte di San Francesco. Pietro Polito, direttore del Centro studi Piero Gobetti e dell’Archivio Norberto Bobbio, terrà a Modena il 14 ottobre la sua lezione su guerra e pace in Norberto Bobbio. “È fondamentale un pensiero e un agire di visione, non di divisione, capace di farsi discorso che accomuna per testimoniare la pace”, dice Beatrice Balsamo, psicoanalista e filosofa, direttore e ideatrice del Festival.

ecco il programma dettagliato: