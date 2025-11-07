Bleu de Chanel L’Exclusif: una fragranza che ridefinisce la mascolinità

Ci sono sfumature di colore che sembrano avere una forza materica. Si percepiscono, si sentono sulla pelle. Il blu è una di queste. Da sempre simbolo di eleganza e mistero, la maison Chanel l’ha trasformato in un’icona olfattiva sulle ali del suo iconico Bleu, una fragranza maschile, che divenuta sinonimo di libertà. Oggi quel blu si addensa, si fa più profondo, quasi notturno, con Bleu de Chanel L’Exclusif, una nuova versione, firmata dal creatore della maison, Olivier Polge. “È l’ultima misura del blu prima di diventare nero”, racconta. Un confine sottile tra luce e ombra, tra forza e sensualità. La composizione ruota attorno a accordi aromatici di lavanda, esaltati da cedro, note ambrate e cuoiate, e dal calore del labdano. Ma è il legno di sandalo a prendersi la scena: fiero, elegante, misterioso. Proviene da una filiera esclusiva situata sull’isola di Maré, in Nuova Caledonia, che ne garantisce un approvvigionamento etico e sostenibile. Solo il durame, la parte ricca di oli essenziali, viene utilizzato e trasformato mediante un procedimento di estrazione su misura. Prendendo sempre come guida mademoiselle Chanel, che per il N°5, desiderava sentori astratti, non riconducibili ad un particolare ingrediente, Polge spiega che, “Le tecniche estrattive di ultima generazione permettono a Chanel di perfezionare le materie prime e di ottenere sfumature uniche”.

Una nuova definizione della mascolinità

Bleu de Chanel L’Exclusif parla a una nuova generazione di uomini – l’ambassador è l’attore franco-americano Thimotée Chalamet -che scelgono fragranze più decise, identitarie, lontane dalla leggerezza pulita che ha dominato negli anni passati. Questo nuovo Bleu ridefinisce così i confini della mascolinità: non più rigidamente classica, ma sensibile e sofisticata. E abituata a scie intense, che lasciano una presenza. A completare l’esperienza, il flacone firmato da Sylvie Legastelois, la direttrice della creazione dei packaging e dell’identità grafica di Chanel: forma quadrata e solida, di un blu che sfiora il nero. Essenziale, scultoreo, come una dichiarazione di stile.