Fenomenologia di un orsetto

Un orsetto stilizzato, dal design semplice ma inconfondibile, è riuscito a trasformarsi da giocattolo in vinile a icona della cultura pop e del collezionismo globale. Stiamo parlando di BE@RBRICK, il celebre toy di MEDICOM TOY, che con le sue forme minimaliste e la sua straordinaria versatilità ha conquistato il mondo dell'arte, della moda e del design. Questo simbolo di creatività e individualità non si è fermato alle vetrine dei collezionisti: ora arriva anche sullo schermo con una nuova serie animata.

Oggi Apple TV+ ha svelato le prime immagini di "BE@RBRICK", una serie animata in computer grafica per bambini e famiglie che farà il suo debutto il 21 marzo. Basata sugli iconici toys di MEDICOM TOY, la serie di 13 episodi, prodotta e animata da DreamWorks Animation e Dentsu Inc., è musicata da canzoni originali che ispirano allegria e mira a dare ai bambini e alle famiglie la possibilità di abbracciare il loro vero Io attraverso il linguaggio universale della musica.

I BE@RBRICK nascono nel 2001 in Giappone, dalla mente creativa di Tatsuhiko Akashi, fondatore di MEDICOM TOY. L’idea alla base era semplice ma geniale: creare una figura giocattolo in vinile a forma di orso stilizzato, con una struttura composta da otto componenti principali, simile a un mattoncino LEGO, e un design che potesse essere personalizzato in infiniti modi.

Il primo BE@RBRICK fu lanciato come gadget promozionale per la World Character Convention di Tokyo e da allora è diventato uno dei simboli più riconoscibili della cultura streetwear e del collezionismo artistico. Con la sua estetica minimale e la sua capacità di fungere da tela per artisti, designer e brand, i BE@RBRICK si sono rapidamente evoluti da semplici giocattoli a veri e propri oggetti di culto.

Ciò che distingue i BE@RBRICK è la loro capacità di mescolare arte, moda e cultura pop. MEDICOM TOY ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del mondo dell’arte contemporanea, come KAWS, Banksy e Andy Warhol (postumo), portando i BE@RBRICK nei musei e nelle gallerie. Allo stesso modo, brand di moda di lusso come Chanel, Dior e Louis Vuitton hanno utilizzato i BE@RBRICK come strumento per esplorare nuove frontiere del design, creando edizioni limitate che sono diventate oggetti di desiderio per collezionisti di tutto il mondo.

Tra le collezioni più celebri spiccano i BE@RBRICK dedicati a Star Wars, con design ispirati a Darth Vader e agli Stormtrooper, quelli creati in collaborazione con Nike e i modelli dedicati agli album dei Beatles. Non mancano le edizioni dedicate a capolavori dell’arte come "Campbell’s Soup" di Andy Warhol e "The Scream" di Edvard Munch, fino a quelli firmati da stilisti come Karl Lagerfeld e Virgil Abloh.

Numerosi collezionisti celebri hanno contribuito a rendere i BE@RBRICK un fenomeno globale. Tra questi spiccano Pharrell Williams, noto per il suo amore per il design e l’arte contemporanea, l’imprenditore NIGO, fondatore di A Bathing Ape, e il rapper Travis Scott, che spesso include i BE@RBRICK nei suoi progetti creativi e nei video musicali. Anche figure del mondo della moda e del cinema, come Marc Jacobs e Leonardo DiCaprio, hanno mostrato interesse per questi oggetti unici.

I BE@RBRICK sono prodotti in diverse dimensioni, dai più piccoli da 100% (circa 7 cm) fino ai giganteschi 1000% (circa 70 cm). Ogni serie è divisa in tematiche, tra cui "Artist", "Cute", "Horror" e "SF" (Science Fiction), rendendo ogni uscita una sorpresa per gli appassionati. Le edizioni limitate, in particolare, hanno raggiunto valori incredibili nel mercato del collezionismo, con alcuni pezzi venduti all’asta per decine di migliaia di dollari.

La forza dei BE@RBRICK risiede nella loro versatilità. Sono una tela bianca che permette di raccontare storie e trasmettere messaggi attraverso il design. Che si tratti di celebrare un film iconico, un movimento artistico o un evento storico, ogni BE@RBRICK diventa un pezzo unico che riflette un particolare momento culturale.

In un mondo sempre più digitalizzato, i BE@RBRICK rappresentano anche un ritorno alla materialità: sono oggetti fisici che combinano il piacere del collezionismo con l’estetica contemporanea. La loro popolarità non accenna a diminuire, soprattutto grazie alla continua innovazione di MEDICOM TOY e alle collaborazioni che mantengono vivo l’interesse del pubblico.

L’arrivo della serie "BE@RBRICK" su Apple TV+ rappresenta un ulteriore passo nella loro evoluzione. Non è la prima volta che i BE@RBRICK vengono utilizzati per raccontare storie, ma questa è la loro prima incursione come protagonisti di una serie animata. Con una narrazione che punta sull’autenticità e l’espressione di sé, la serie potrebbe portare i BE@RBRICK a un pubblico ancora più vasto, consolidando il loro status di icone senza tempo.