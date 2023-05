Auto d'epoca in mostra al «Concorso Eleganza Borgo Machetto»

Si è concluso con grande successo il primo Concorso d'eleganza di Borgo Machetto a Desenzano sul Garda, splendido villaggio seicentesco ristrutturato, e fornito di piscina e campo da golf. Buona la presenza di pubblico. Alla fine, la giuria formata da superesperti ha decretato la vittoria della Cisitalia 808 del 1953 di Urs Jakobs.

Nella categoria "Stile e armonia" hanno spiccato la Fas del 1906, la Ceirano CS del 1920 e la vincitrice Alfa Romeo 6C 1750 Sport Zagato del 1929, con livrea inconfondibile, anche detta “Bambolina blu”. Nella categoria “Innovazione e unicità” sono state molto apprezzate la Lancia Aurelia B52 Junior Ghia del 1952, l’ATS 2500 carrozzata da Allemano nel 1964 e la Cisitalia 808 del 1953, che ha vinto sia la categoria sia il Best of Show, una decappottabile su cui si potrebbe scrivere un libro. Straordinari anche diversi modelli delle tre seguenti categorie: "Dinamicità delle forme", in cui ha prevalso l'Abarth OT 1300 del 1966, "Potenza e dinamicità", con due Ferrari, e un'altra Abarth vincitrice, e, infine, "Iconiche", dove si è imposta la Fiat 8VZ del 1955. Il pubblico, che poteva votare a propria volta, ha scelto invece in maggioranza la barchetta Nardi 750 Sport del 1955. Anche l'influencer americano Donald Osborne è stato uno dei concorrenti. Come si è detto, bella la sua ATS 2500 Allemano, ma bella anche la sua interpretazione dell'Inno di Mameli, capace di lasciare di stucco molti dei presenti.