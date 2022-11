You 4, cosa sappiamo della serie tv Netflix

Diciamocelo. You non è il capolavoro in cui le prime puntate ci avevano indotto a sperare. Troppa surrealtà, troppa morte, troppa libertà per un uomo che meriterebbe il carcere. La serie Netflix, tratta dai romanzi di Caroline Kepnes, avrebbe potuto indagare con intelligenza un tema delicato, lo stalking, l’ossessione per la coppia, l’amore perfetto, per l’idea che la vita possa avere un senso e un valore solo se condivisa. Invece, ha sbracato. La fine indagine psicologica e sociale degli inizi si è trasformata presto nella ricerca del colpo di scena, di un effetto wow. Spegnere la televisione con un gesto di sufficienza sarebbe stata la scelta più ovvia. Eppure, qualcosa, nello strampalato adattamento Netflix, si è frapposto fra la logica e le sue conseguenze. Nessuna piattaforma è stata costretta al silenzio. Youha continuato a scorrere, surreale più che mai. E lo spettatore, ahilui, si è trovato avviluppato in una trama che ha chiesto di essere vista. Lo ha ottenuto e chiesto ancora, ieri, oggi, domani, il 9 febbraio dell’anno a venire, giorno scelto per il debutto della quarta (e razionalmente inutile) stagione.

Netflix lo ha annunciato giovedì sera. You 4 verrà rilasciata online il 9 febbraio, con una prima parte di episodi. La seconda esordirà un mese più tardi, il 9 marzo, portando con sé l’epilogo fittizio di un’ennesima ossessione. Nonostante il terzo capitolo dello show sia finito con un coup de theatre, una morte impossibile da ignorare, Joe Goldberg - lo stalker - l’ha fatta franca. Di nuovo. Si è trasferito in Europa, lasciando in America il figlio avuto dalla moglie. È partito con un bagaglio di sogni e buona volontà, lo stesso che si è trascinato appresso nelle stagioni passate, da New York a Los Angeles fino ai sobborghi ricchi della California. In Europa, fra Parigi e Londra, si è reinventato una vita. È un professore, oggi, Jonathan Moore. Ma l’identità è l’unica cosa che ha potuto cambiare. La natura di Goldberg, la devianza e le perversioni che nei primi capitoli dello show ne hanno fatto un assassino, sono rimaste le stesse. Non ama, brama, Goldberg. Anela a possedere le proprie donne, a far di loro compagne perfette, tormentato com’è dallo spettro di un amore che sia etereo e salvifico. Lady Phoebe e l’amica Kate, gallerista, sono le ultime ragazze ad averne carturato l’attenzione. Ma Goldberg o, meglio, il suo interprete, il Penn Badgley di Gossip Girl, ha giurato che questa volta lo schema verrà interrotto. «Forse, (la trama) potrebbe concentrarsi più sul rapporto che Joe ha con sé stesso. Perché questo non è uno show su un assassino, ma uno show che credo si interroghi più sul portare all'estremo gli errori che si commettono in una relazione al fine di favorirne la buona riuscita», ha detto, «Dovremmo davvero abbassare le armi e smetterla di essere così competitivi nelle relazioni, ma è difficile». Com’è difficile credere che You 4 possa cambiare e arrivare, improvvisamente, ad abbracciare la fine analisi psicologica cui i primi episodi dello show hanno voltato le spalle.