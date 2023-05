X Factor 2023: torna la "mina vagante" Morgan, ecco la giuria al completo

Dopo mesi di indiscrezione, ora è ufficiale: Morgan tornerà a casa. Il cantautore è infatti la new entry nella giuria di X Factor 2023, dove prenderà il posto di Rkomi, che lascia il talent show di Sky dopo una sola stagione. «Non ho ancora deciso ma, se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi», aveva detto lo scorso aprile, quando la voci sul suo ritorno erano già esplose. «Tutti fanno tutto per soldi ma la differenza è che io faccio arte, non faccio cose nefaste, qualcosa che fa male agli altri, qualcosa di nocivo, normalmente la gente per denaro fa di tutto», aggiunse alla sua maniera. Insomma, che il dado fosse tratto era apparso chiaro a tutti ed è bastato attendere fino ad oggi per avere la certezza dell'accordo chiuso, a pochi giorni dalla registrazione delle Audition.

X Factor 2023, il ritorno di Morgan dopo le critiche al vetriolo

«Io sono il pronto soccorso dei programmi televisivi, intervengo per rianimarli», disse Morgan ad aprile, contattato dall'Agi per commentare il suo ritorno a X Factor, nel quale ha ricoperto il ruolo di giudice fino all’ottava stagione, nel 2014. Poi l'addio burrascoso, che coincise con l'arrivo di Fedez, con cui ebbe pesanti screzi (anche in diretta). «Credo di non avere più niente a che fare con le derive che ha preso questo programma», attaccò al termine di una puntata, poche settimane prima di lasciare. Cosa che fece, non risparmiando negli anni critiche e bordate al vetriolo. Come quando accusò i talent di essere "la morte della creatività" (andò poi anche da Maria De Filippi, ma lasciò Amici 2027 litigando con la padrona di casa) e Sky di non averlo pagato (ma Sky e Fremantle, la casa di produzione, replicarono spiegando che la cifra era stata liquidata ma pignorata da Equitalia per un "credito di oltre 300 mila euro"). Tutto passato, è tornato il sereno. E lo si era capito già nel 2022, quando fu la guest star di una puntata. «Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto. In Rai l’ho fatto tanti anni, io sono l’alza share, mi chiamano nei programmi che stanno morendo, curo il programma e ritorna sano, in questo momento c’è bisogno a X Factor», ha detto con la consueta modestia.









La nuova giuria e la conduttrice del talent di Sky

Morgan torna dunque da "mina vagante" e toccherà a lui sparigliare i giochi, per rendere frizzante l'aria in giuria. Per altro torna con un titolo imbattuto, almeno fino ad ora: ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque, un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Torna e prende il post di RKomi, che lascia dopo appena un'edizione. Confermato invece il blocco il resto della giuria dello scorso anno: con lui ci saranno Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, vera e interessante rivelazione della passata stagione. Confermatissima alla conduzione Francesca Michielin, che merita il bis dopo l'ottimo debutto del 2022.