X Factor 2021: cinque cose da sapere sui Live

Sette serate di grande musica live per arrivare alla proclamazione del vincitore di X Factor 2021. Dopo le audizioni e le Home Visit, entra nel vivo il talent di Sky Uno e giovedì 28 ottobre parte la fase più attesa dello show, i Live, e la curiosità è doppia: la prima per vedere come se la caverà il nuovo conduttore Ludovico Tersigni, al debutto in diretta (visto che tutta la fase precedente è registrata) e poi per capire che dinamiche si svilupperanno nel «tutti contro tutti» innescato dall'abolizione delle categorie (che ha già alzato parecchie polemiche). Ecco cinque cose da sapere sui Live.

X Factor 2021, i primi Live dopo l'abolizione delle categorie

La grande novità di X Factor 2021, oltre alla new entry Ludovico Tersigni alla conduzione, è stata l'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: niente più Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi. Si passa a 4 roster per un totale di 12 concorrenti e tra loro nessun'altra divisione per sesso o età. Scatta dunque il tutti contro tutti, con i giudici chiamati a rispettare un'unica regola: in ogni roster devono sono presenti almeno un solista e una band.

Chi sono i 12 finalisti del talent di Sky Uno

Dopo aver compiuto la scelta decisiva negli Home Visit, i quattro giudici Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika - confermatissimi in blocco dopo l'ottima amalgama della scorsa stagione -, dovranno dimostrare di aver puntato sui talenti giusti e più convincenti. Il roster di Emma è composto da gIANMARIA (18enne vicentino dai capelli biondi), da Vale LP (il nome sta per Vale la pena ed è una studentessa 23enne di Caserta) e da Le Endrigo (bresciani tra i 27 e i 29 anni con una lunga gavetta alle spalle). Tra cantautorato, rap e Urban, Hell Raton schiera Baltimora (20 anni, studente anconetano un po' nerd), Versailles (24enne di Venosa dall'immagine punk) e i Karakaz (la band dall'anima rock). Con Mika ci sono invece Fellow (20 anni di Torino, cantautore dalla voce soul), Nika Paris (16enne di origini bulgare che da un anno vive in Italia) e i Westfalia (gruppo mantovano che spazia dal jazz ai brani originali). Manuel Agnelli punta invece sui Bengala Fire (gruppo brit-rock nato a Treviso), i Mutonia (band alternative rock con una leggera vena elettronica) e per finire Erio (musicista e insegnante di canto che porta sul palco il suo progetto new soul).

Le polemiche sull'abolizione delle categorie



Su dodici concorrenti, solo due sono donne: Nika Paris, nella squadra di Mika, e Vale LP in quella di Emma. L'edizione dell'inclusività ha premiato le band e gli uomini, penalizzando le donne : nel totale complessivo del cast in gara, sono solo due su venti e questo ha sollevato polemiche e commenti al vetriolo sui social. Alle quali hanno risposti i diretti interessati nella scelta dei cantanti, a cominciare da Emma Marrone, che sulla questione è stata netta: «Che nel mondo in generale le donne devono lavorare il doppio è un dato di fatto, ma fino quanto ci saranno le quote rosa, le donne saranno l'anello debole della società. Semplicemente le ragazze che si sono presentate non erano pronte per i live». Sulla stessa linea di pensiero Manuel Agnelli: «Ho scelto tante donne nel corso degli anni ma non perché donne ma perché artisti di grande talento. Se la trasmissione non fosse vera, ci avrebbero imposto una quota rosa. Invece le nostre scelte sono libere».

Gli ospiti, da Carmen Consoli ai Coldplay

In ogni puntata è prevista la partecipazione di un ospite speciale e ciascuno di loro darà vita ad un set realizzato in esclusiva per X Factor. Si parte giovedì 28 ottobre con Carmen Consoli, che ha appena lanciato il ultimo album, Volevo fare la rockstar, e ora è pronta a partire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live. Ma Sky e Fremantle, la casa produttrice dello show, hanno già annunciato il colpaccio per la finale: i superospiti internazionali saranno i Coldplay, la band numero uno al mondo che ha da poco pubblicato Music of Spheres (furono ospiti della finalissima italiana nel 2015). La finale di X Factor 2021 torna al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live che decreterà il vincitore di questa edizione.

Su chi puntano gli scommettitori

I Live non sono nemmeno cominciati ma gli scommettitori sono già al lavoro e puntano sui nomi forti per la vittoria. Quasi tutti i bookmakers convergono su Erio, della squadra di Manuel Agnelli: è lui il super favorito, seguito da gIANMARIA e da Fellow. Ma la gara è lunga, il televoto imprevedibile e tutto può accadere da qui alla finalissima.