Non uno ma ben due "terzi incomodi" si mettono in mezzo tra Demir e Viola: mentre l'ispettore capo è sempre più vicino a Farah, che lo aiuta in un'indagine complicata, la giornalista scopre un legame inaspettato con Raniero. Comincia così la terza puntata di Viola come il mare, la serie di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi ambientata a Palermo e tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. La vigilia del nuovo episodio si scalda intanto grazie alla gustosa anticipazione del produttore della fiction, Luca Bernabei di LuxVide, che a Sorrisi e Canzoni ha detto: «Stiamo già scrivendo la seconda stagione». Una rivelazione che ha fatto impazzire i fan. Ecco intanto cos'accadrà nella terza puntata, in onda venerdì 14 ottobre.

Viola come il mare, le anticipazioni della terza puntata

L’affascinante ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) continua le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra sapere molto e non è di grande aiuto. Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News, dove lavora Viola (Francesca Chillemi): mentre la redazione è in subbuglio, quest'ultima riesce ad essere felice accanto a Raniero (Romano Reggiani), che cerca di aiutarla nella ricerca del padre.





Viola divisa tra Raniero e Demir

Proprio grazie a Raniero, Viola scopre che sua madre aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima: non sapeva niente di questo fatto ma forse è quella la chiave giusta per rintracciare finalmente suo padre. Mentre Demir si trova a indagare sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada, l'attrazione tra lui e Farah cresce e questo innescherà ulteriori frizioni con Viola: che ne è stato di quel feeling che sembrava unirli sin dal primo incontro?