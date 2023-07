Un cuore due destini: le anticipazioni della terza e ultima puntata

Quando finalmente Florence è a un passo dalla verità sul misterio incidente in cui è morta la sua giovane donatrice, il suo cuore sembra non reggere e finisce in coma. Riuscirà a salvarsi e a ritrovare sua figlia? Ruota attorno a queste domande l'ultima puntata di Un cuore due destini, la miniserie thriller franco-belga di Rai1 girata tra Biarritz e la costa Basca, che intreccia temi complessi come ladonazione degli organi, l'adozione, la violenza contro le donne e l’importanza dei legami familiari. Ecco cos'accadrà nel gran finale, in onda martedì 18 luglio.

Un cuore due destini: le anticipazioni dell'ultima puntata

Florence, che vive grazie a un trapianto di cuore, sente una forte connessione con la sua donatrice, una giovane belga di nome Ana, deceduta in un misterioso incidente d’auto. Dopo il trapianto, tra incubi e strane sensazioni, inizia le ricerche per sapere di più su di lei ma nel frattempo Zoé, la sua figlia adottiva, si mette nei guai e sparisce. Così, nell’ultimo appuntamento Florence arriva ad Anversa in cerca della ragazza che nel frattempo, sola in una città a lei sconosciuta e non sapendo a chi rivolgersi, chiede aiuto a Julia Van Loon.

Florence vuole scoprire la verità ma rischia la vita

Florence tira un sospiro di sollievo quando vede finalmente arrivare suo marito Vincent ma al tempo stesso comincia a essere preoccupata perché quella che credeva una semplice influenza non vuole saperne di andare via. Poi incontra Jan, che non ha però recenti notizie di Zoé: non sa che quest'ultima, nel frattempo, è riuscita a raggiungere l'abitazione della madre biologica di Ana. Mentre Simon continua a indagare e scopre l'identità del possibile assassino della figlia, per Florence le cose si mettono male: il suo stato di salute peggiora di ora in ora, il suo cuore trapiantato sembra non reggere e finisce in coma. Riuscirà a salvarsi e scoprire il mistero che si cela dietro la morte della sua donatrice?