Cosa nascondono Luca Giuliano e gli altri naufraghi che si sono imbarcati sulla Arianna? E chi la misteriosa donna che recuperano in mare? Ruota attorno a queste domande la seconda puntata di Sopravvissuti, la serie di Rai1 con Lino Guanciale e Barbora Bobulova, una coproduzione europea che racconta la storia di un'imbarcazione che dopo pochi giorni di navigazione scompare dai radar. Solo la metà dell’equipaggio verrà recuperato vivo, un anno dopo: sono sconvolti ma ancora vivi e in un gioco di rimandi tra presente e passato si scoprirà quale segreto custodiscono. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda lunedì 10 ottobre.

Sopravvissuti, le anticipazioni della seconda puntata

In un continuo gioco tra passato e presente, l'episodio comincia con i sopravvissuti alle prese con una falla nella barca che li mette in grave pericolo: tutti si adoperano subito per tentare di ripararla, ma intanto scoppiano feroci liti tra loro. Poi si torna al presente, con Nino Berger (Luca Castellano) è sempre più provato: è il sopravvissuto che sta facendo più fatica, psicologicamente, a prendere le distanze dal naufragio che gli ha cambiato per sempre la vita. Luca Giuliano (Lino Guanciale) tenta in tutti i modi di aiutarlo mentre Lea (Adele Wismes) litiga con la sorella Adele, riportando alla luce i conflitti che sembravano ormai appartenere al loro passato.



Anita cerca a tutti i costi di scoprire la verità

Mentre continua la lotta per la sopravvivenza dei dodici passeggeri dell'Arianna, irrompe una donna misteriosa: la avvistano in mare, in evidente difficoltà, e riescono a salvarla ma sembra in stato confusionale. Non ricorda nulla e non riesce a spiegare loro come si sia ritrovata in mezzo al mare. La presenza di questa donna diventa da subito motivo per nuove liti e contrasti tra l'equipaggio. Nel ritorno al presente, la posizione di Anita Clementi (Pia Lanciotti) si fa sempre più precaria: la poliziotta si è intestardita e vuole giocarsi tentare il tutto per tutto per scoprire la verità sulla morte di suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo) ma rischia di perdere il lavoro. Intanto, i sopravvissuti lottano in ogni modo per tornare alla normalità.