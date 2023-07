Signora Volpe: tutto sulla nuova mini serie estiva di Canale 5

Che ci fa una spia dei servizi segreti britannici tra le colline dell'Umbria? E cosa succede quando si ritrova coinvolta ad indagare su un drammatico delitto? È un mix tra commedia e giallo Signora Volpe, la miniserie inglese in due puntate ambientata nella campagna umbra, trasmessa da Canale5: la protagonista, interpretata da Emilia Fox, è una donna inglese dal passato misterioso che arriva a a Panicale, in provincia di Perugia, per un vacanza e si trova costretta ad indagare sulla morte del futuro marito di sua nipote. Sylvia capirà di non esser fatta per una vita tranquilla e ben presto si trova coinvolta in nuovi misteri.

Signora Volpe, tutto sulla mini serie estiva di Canale 5

Sylvia è un agente dell'MI6 in crisi di idee e medita di rifarsi una vita, magari proprio in Italia. Infatti arriva in Umbria per il matrimonio della nipote lasciando Londra e il quartier generale dei servizi segreti: la donna è una spia britannica di alto profilo in congedo perché ha bisogno di una pausa rigeneratrice. A chi le chiede del suo lavoro, risponde con vaghi riferimenti ad un impiego nella Pubblica Amministrazione inglese e intanto penso ad un futuro nuovo. Ma proprio quando sta per voltare pagina, ecco l'imprevisto: sulla sponda del lago che lambisce il giardino della casa di famiglia, il futuro sposo della nipote Alice viene trovato morto e che l’agente torna subito in gioco.

Signora Volpe, le anticipazioni della prima puntata

Sylvia è incantata dall'Umbria ed è felice di ricongiungersi alla sorella Isabel (Tara Fitzgerald), che vive a Panicale, in provincia di Perugia. E quando la donna s’imbatte in una bella casa abbandonata, non esita a comprarla e ricominciare tutto da capo. La morte del futuro marito della nipote sconvolge ogni equilibrio e Sylvia capisce di non essere fatta per una vita tranquilla e ben presto si trova coinvolta in nuovi misteri. A fianco della donna, c'è il Capitano dei Carabinieri Giovanni Riva (Giovanni Cirfiera), che all’inizio non gradisce l'interferenza dell’ex agente inglese, ma presto finisce per chiederle aiuto. E il suo interesse non è solo professionale. Intanto l'indagine prosegue: parte da una scatola di pizza vuota e da un libro per bambini rubato e finisce in una drammatica resa dei conti con un assassino.