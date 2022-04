La scogliera dei misteri, le anticipazioni della seconda puntata

: dopo aver scoperto che proprio in quella cittadina nel nord della Francia, venticinque anni prima, era stata uccisa una ragazza molto somigliante a lei, viene a sapere che si tratta della sua vera madre.. Comincia così la seconda puntata de, la miniserie di Rai1 che la scorsa settimana ha debuttato con ascolti sorprendenti, sopra i 3,7 milioni di spettatori.Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, il penultimo, in onda martedì 19 aprile.

Lola fa pubblicare su un giornale locale un articolo in cui rivela che Manon e Neuville, il Capitano della Polizia, ebbero un rapporto malato in passato, ma la giovane viene fermata per occultamento di prove. Dal giornalista Lofont, però, viene a scoprire un dettaglio importante sul passato della vittima, morta venticinque anni prima in Bretagna. Intanto, la pubblicazione dell’articolo provoca una tragica e inaspettata conseguenza.

Lola cerca la verità sulla sua vera madre

Lola continua ad indagare sulla morte di Manon, che ormai ha finalmente scoperto essere la sua vera madre (ecco spiegata anche la somiglianza in molti le avevano fatto notare) e le viene rivelato che anche Eric Battaglia, il fidanzato di Ines, la direttrice dell’Hotel Roches Blanches, ebbe una relazione con la donna, ostacolata dal padre di lui, Georges. Lola a quel punto è determinata a ottenere dei chiarimenti anche da suo zio Jean-Michel, per scoprire chi fosse la donna che Manon mandò a Bordeaux. Ma un altro omicidio sconvolge ogni equilibrio.