Sanremo 2022: il meglio e il peggio della quarta puntata

Questo è il Festival in cui tutto, o quasi, pare possibile. L’arrivo all’ultimo minuto di Fiorello, l’effetto Zalone sugli ascolti, Mattarella che chiama Amadeus per complimentarsi. E quando le sorprese sembravano finite, nella quarta serata di Sanremo 2022, quella dedicata alla cover, ecco spuntare a sorpresa all’Ariston Jovanotti per duettare con Gianni Morandi (e vincono la serata battendo Mahmood e Blanco) e per supportare l’amico Amadeus. Il risultato? Una serata ad alto tasso di ritmo ed energia, con una sorprendente Maria Chiara Giannetta co-conduttrice che si conferma uno dei personaggi più sorprendenti della tv e della serialità.

CHE SHOW GIANNETTA E LASTRICO! Miracolo: a Sanremo c'è pure chi riesce a far ridere (e con poco). Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico – compagni di set a Don Matteo - ci riescono sfoggiando mestiere e intesa artistica. È sempre la stessa storia: persone giuste al posto giusto. Basta poco, purché supportato da talento e da una buona scrittura. In cinque minuti i due attori mettono in scena un medley ispirato alle grandi canzoni della storia italiana: si lasciano e si prendono, si dichiarano amore eterno, litigano, respingono Amadeus perché «il triangolo no, non l'avevo considerato». Strepitosi. Voto: 10

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico (Ansa)

MA QUANTO È ROCK VESSICCHIO! Beppe Vessicchio ormai è un tassello integrante di Sanremo con la scalinata, la scritta Ariston, le scenografie dei Castelli e poi il profilo della sua barba sul podio. Quest’anno, causa Covid ha dovuto saltare le prime tre serate ma è arrivato in tempo per suonare il piano con Le Vibrazioni. Ed è subito ovazione. Mito vivente. Voto: 7

LO SPOT SULLA LIGURIA CON LA CANALIS «Ma perché Elisabetta Canalis è la testimonial della Regione Liguria?». Lo spot in onda durante il Festival solleva da giorni ironie e batture al vetriolo. «Puntiamo su personaggi non liguri, ma che hanno un avuto con la Liguria un legame speciale», ha spiegato il presidente Giovanni Toti. Ma fa sorridere sentirla raccontare quanto è bella la Liguria mentre alle spalle c’è lo skyline dei grattacieli di Los Angeles. Voto: 4

LA STRANA COPPIA MORANDI-JOVANOTTI Quando le sorprese sembrano finite, ecco che Jovanotti arriva in gran segreto (o quasi) per cantare con super Gianni Morandi. Medley travolgente ed energetico. Si divertono, se la godono e vincono la serata. Tanti auguri al prossimo direttore artistico di Sanremo: l’asticella è altissima e fare meglio sarò complicato. Voto: 8

Gianni Morandi e Jovanotti (Ansa)

LA SORPRESA MARIA CHIARA GIANNETTA Ironica, brillante, ma pure profonda e con un sorriso che spacca. Maria Chiara Giannetta parte col piede giusto, ingrana la marcia e si porta a casa un Sanremo da ricordare. Dopo il trionfo di Blanca, fa boom anche all’Ariston con una prova non facile: sa stare al gioco, ha senso dello show, alterna registro comico e momenti di grande empatia. Come quando sul palco salgono quattro non vedenti, suoi tutor nella preparazione della fiction di Rai1: parla di disabilità senza fare un esercizio di retorica e senza ricercare a tutti i costi l’applauso. Ha solo raccontato il suo ultimo anno di vita: «Ho imparato ad ascoltare oltre ciò che vedo». Un momento di grande sincerità. Voto: 9

JOVANOTTI IL SUPER AMICO Super amico, più che super ospite. È il Festival degli amici, come lo ribattezza Jovanotti. «Gianni, Fiore e il mio amico Amadeus. Facevo un programmino su Italia1 negli anni ’80 quando gli dissi di venire a fare una gag: lui arrivò con una giacca rosa», ricorda il cantante in un momento amarcord. Tra i due l’affetto è sincero, si vede dall’abbraccio e dalla commozione. La toccata e fuga all’Ariston si chiude con Jovanotti che recita una poesia di Mariangela Gualtiero e poi canta Che sarà. Voto: 8

GUANCIALE E LA PROMOZIONE DELLE SERIE RAI Uno dei fil rouge di questa edizione sono state le ospitate a costo zero dei volti delle fiction di Rai1. Ieri sera è toccato a Lino Guanciale, uno degli sbanca ascolti dell’ammiraglia Rai. Tutto bello, tutto fantastico, però queste ospitate funzionali al lancio delle nuove serie non aggiungo proprio nulla allo show. Voto: 4