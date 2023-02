Sanremo 2023, tutti i luoghi del festival

C’era una volta il festival di Sanremo, e c’era il teatro Ariston in corso Matteotti come unica location dell’evento. C’è oggi il festival di Sanremo, edizione numero 73, ma ci sono così tanti palchi, concerti, cantanti e vip di ogni genere e gradi che anche per noi addetti ai lavori è un turbinio. Intervisto il concorrente in gara o l’ospite del Suzuki stage di piazza Colombo (a cento metri dal teatro)? Meglio uno degli ospiti della serata delle cover, o Salmo che si tuffa sulla Costa Crociere? Per fare ordine tra le cose da fare, ecco una mappa dei luoghi del festival, il grande evento diffuso di cui tutta l’Italia sta parlando.





Il teatro Ariston

È la sede della gara. Qui si stanno svolgendo le cinque serate in programma. Gran finale sabato 11 febbraio, o, vista la ricca scaletta, appuntamento al bar direttamente domenica a colazione.

Piazza Colombo

A pochi passi dall’Ariston c’è un palco a cielo aperto in cui ogni sera si danno il cambio artisti legati in qualche modo al festival. Un concerto di ripiego per chi non ha l’agognato ticket (abbonamenti da 1.200 euro esauriti in dieci minuti)? Tutt’altro: da Annalisa a Piero Pelù, da Nek ad Achille Lauro, il parterre del Suzuki Stage è da podio

Casa Sanremo, l’ospitality del festival

Ancora qualche passo più in là, oltre piazza Colombo, si arriva al Palafiori dove da qualche anno ha sede Casa Sanremo, la casa commerciale del festival. Qui ci sono i corner degli sponsor, qui hanno sede gli studi televisivi di un palinsesto sempre più ricco, qui ci si lascia coccolare tra angoli spa e specialità food. Un luogo di relax, incontri e possibilità. Molti gli eventi aperti al pubblico ma i più esclusivi richiedono un ambitissimo pass (che – per la cronaca - noi abbiamo).

La Costa Smeralda

Per il secondo anno consecutivo, Costa Crociere ha siglato una partnership con il festival di Sanremo organizzando una kermesse parallela a bordo della nave. Ma se l'idea nel 2022 era nata come ipotetica bolla sanitaria per gli addetti ai lavori, ed era partita in sordina, quest’anno il mood crociera ha invaso Sanremo. E ogni sera ospiti come Fedez, Salmo e Guè fanno da richiamo per gli amanti della musica. L'iniziativa è ancora riservata solo ai soci del club membership, ma non è detto che l’anno prossimo le cose non possano cambiare. Scommettiamo che con i biglietti in vendita ci sarà il boom di viaggi di nozze sulla nave di Sanremo? Altro che crociera ai Caraibi!