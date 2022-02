Sanremo 2022: Checco Zalone e Pausini, chi c'è nella seconda serata

L’effetto Måneskin non ha tardato a farsi sentire e dopo mesi di intenzioni, scommesse e paure, Amadeus è passato alla cassa: il ritorno alla quasi normalità è coinciso con un balzo inaspettato degli ascolti di Sanremo 2022, che segna il miglior debutto degli ultimi diciassette anni con 10.911.000 telespettatori con il 54,7% di share con un picco di 16.517.000 telespettatori e il 57.8% di share per il ritorno di Fiorello. Archiviato il primo successo, Amadeus da un lato dribbla le polemiche per l’esibizione shock di Achille Lauro (che si è auto battezzato in diretta) e dall’altro guarda alla seconda serata di mercoledì 2 febbraio, con l’arrivo attesissimo di Checco Zalone e l’annuncio dei conduttori di Eurovision 2022.

Sanremo 2022, violente polemiche su Achille Lauro

Da ieri sera a tenere banco è l’esibizione di Achille Lauro, che alla fine della sua esibizione si è auto battezzato. Lui ha spiegato di aver voluto omaggiare la madre - «oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo» - e di aver messo in scena la sua rinascita. Il risultato però è uno schieramento di polemiche come non se ne vedevano da tempo, compreso un intervento del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che pur non citando mai Lauro, ha spiegato via Twitter: «II Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso», ha scritto pur senza mai citarlo direttamente. «Da cattolico e credente non sono affatto turbato dall'esibizione di Achille Lauro. Gli artisti devono essere liberi di esprimersi», ha precisato Amadeus provando a smorzare le polemiche.

La scaletta della seconda puntata del Festival

Sono tredici i cantanti in gara mercoledì 2 febbraio. Sangiovanni (Farfalle), Giovanni Truppi (Tuo padre, mia madre, Lucia), Le Vibrazioni (Tantissimo), Emma (Ogni volta è così), Matteo Romano (Virale), Iva Zanicchi (Voglio amarti), Ditonellapiaga e Rettore (Chimica), Elisa (O forse sei tu),

Fabrizio Moro (Sei tu), Tananai (Sesso occasionale), Irama (Ovunque sei), Aka7Seven (Perfetta così), Highsnob & Hu (Abbi cura di te). Vota la Sala stampa.

Gli ospiti e la co-conduttrice

È Lorena Cesarini, l’attrice lanciata dalla serie Suburra, la seconda co-conduttrice del Festival, mentre tra gli ospiti spiccano Checco Zalone – con uno show nello show in cui canterà e farà un monologo sui temi dell’attualità – e Laura Pausini, che lancerà Eurovision 2022, di cui sarà la co-conduttrice con Mika e Alessandro Cattelan. All’Ariston anche Gaia Giraci e Margherita Mazzucco de L’amica geniale 2, sulla nave Costa Toscana si esibirà Ermal Meta, mentre Arisa e Malika Ayane si sfideranno per l’inno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Boom di ascolti tra i giovani

La notizia del post debutto è una: l’effetto Måneskin ha fatto bene al Festival, che riconquista il pubblico giovane toccando il 70% nella fascia tra 15-19 anni. Numeri che segnano un’inversione di tendenza, complice il cast voluto di Amadeus bilanciato con sapienza icone pop alla Morandi e idoli dei giovanissimi come Sangiovanni o Blanco. Boom anche su RaiPlay: 1,2 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Rai (+40% rispetto allo scorso anno) e 1 fruitore su 5 ha meno di 25 anni: è l’evento più visto dall’avvio della misurazione Auditel on line. Festa anche sui social, dove Sanremo 2022 è lo show più commentato dell’ultimo anno (anche più degli eventi sportivi): 5,3 milioni di interazioni per la prima puntata.