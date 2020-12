Roberto Bolle: «Porto in tv la grande danza e ‘duetto’ con Vasco Rossi»

Roberto Bolle torna in tv il 1° gennaio 2021 con Danza con me e lo fa in grande stile. Per la quarta stagione del suo show evento di Rai1 ha messo insieme un cast stellare, pensato per far dialogare mondi apparentemente lontani e per parlare in chiave pop di balletto e danza. Tra gli ospiti che hanno accettato il suo invito, c’è anche Vasco Rossi – uno che in tv ci va con il contagocce – che lancerà il suo nuovo singolo, Una canzone d’amore buttata via, e duetterà sul palco con l’étoile della Scala. Un regalo clamoroso, all’insegna della speranza e della rinascita.

Alla conduzione della serata speciale - prodotta da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl - ci sarà invece una coppia inedita, formata dagli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi, affiancati da Miriam Leone. Il ballerino proporrà coreografie iconiche della storia del balletto e li mescolerà a incontri inattesi, come quello a tutto musical con Michelle Hunziker e quello con Ghali. Attesi tra gli altri anche Diodato e il giornalista sportivo Fabio Caressa. Roberto Bolle racconta la serata, e molto altro ancora, in questa intervista esclusiva a Panorama.it.