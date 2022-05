Una giovane promessa del nuoto, due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata e una diagnosi che spezza per sempre il suo sogno di gareggiare alle Olimpiadi e stravolge la sua vita: niente sarà più come prima. Rinascere è un film tv - in onda su Rai1 domenica 8 maggio - che parte da un libro, che a sua volta racconta una storia vera: quella di Manuel Bortuzzo, che il 2 febbraio del 2019 è rimasto vittima innocente di un regolamento di conti fra balordi. Non era lui il bersaglio dei due colpi di pistola che gli hanno provocato una lesione midollare completa. Nel tv movie con Giancarlo Commare e Alessio Boni, diretto da Umberto Marino, c'è tutto: il dramma, lo sconforto, la rabbia ma anche la voglia di rinascere e di affrontare nuove sfide.

Rinascere, il film tv sulla storia di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo - per altro fresco di partecipazione al Grande Fratello Vip 6 - è una promessa del nuoto e da poco si è trasferito a Roma per competere con i migliori rappresentanti della Nazionale Italiana e finalmente un giorno riesce a “fare il tempo” che lo porterà alle Olimpiadi. In piscina ha anche conosciuto Martina, una giovanissima atleta di nuoto sincronizzato: con lei è amore prima vista e quando hanno il primo appuntamento al compleanno di un’amica, ridono, flirtano e ballano per la prima volta insieme. I sogni finalmente si stanno realizzando ma la vita del ragazzo cambia completamente poche ore dopo: il 2 febbraio 2019 rimane vittima innocente di un regolamento di conti fra balordi. Due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata. Non era lui il bersaglio di quell'agguato e la corsa in ospedale certifica una diagnosi drammatica: lesione midollare completa (e se il proiettile lo avesse colpito 12 millimetri più in basso, avrebbe leso l’arteria addominale e in ospedale non ci sarebbe nemmeno arrivato). Manuel non può più usare le gambe e finisce su una sedia a rotelle. La sua carriera sembra finita e il sogno di partecipare alle Olimpiadi svanito per sempre.

Le anticipazioni del tv movie di Rai1

Niente per Manuel è più come prima: si allontana da Martina, accetta solo il sostegno di suo padre Franco e di Alfonso, un ragazzo conosciuto in clinica durante la riabilitazione. Alfonso è simpatico e coinvolgente, in pochi giorni diventa un nuovo amico, uno che lo può capire veramente.Grazie ai social, Manuel conosce poi Davide un medico che ha subito la sua stessa lesione eppure è in piedi, sulle sue gambe: Davide si trasforma in un mentore, gli fa ripetere alcune indagini e, attraverso una risonanza magnetica, scopre che un piccolo filamento midollare non è stato compromesso. Dopo la sofferenza, lo sconforto, la rabbia, il giovane atleta trova la forza di andare avanti e di rinascere: cerca nuove sfide, trova nuovi interessi, studia musica, partecipa a molti incontri con i giovani per parlare dei problemi della disabilità. Affronta un lungo percorso per riappropriarsi della sua vita, impara a conoscersi meglio e scopre di essere cambiato. Ma c'è un sogno che è rimasto intatto: quello di poter riprendere a camminare e ballare ancora una volta con il suo amore.

Il cast di Rinascere

Ad interpretare Manuel Bortuzzo è l'ottimo Giancarlo Commare, uno dei più quotati e talentuosi attori della nuova generazione. Alessio Boni è invece Franco, il padre del ragazzo, suo fedele e inseparabile alleato nel percorso di recupero e di rinascita. Gea Dall’Orto incarna Martina, la fidanzata (poi sua ex), mentre David Coco è Davide, il suo "mentore". Rinascere, tratto dal libro omonimo di Bortuzzo, è diretto e sceneggiato da Umberto Marino (la co sceneggiatrice è Michela Straniero) e prodotto da Rai Fiction con MovieHearth.