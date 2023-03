Mentre la "talpa" interna alla Questura colpisce ancora, il brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, deve fare i conti con il suo privato: il rapporto con la moglie Paola è sempre più in crisi e un altro colpo di testa rischia di comprometterlo per sempre. Comincia così la quinta puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani, Maria Pia Calzone e Antonio Milo, ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction diretta da Monica Vullo, in onda domenica 19 marzo.

Resta con me, le anticipazioni della quinta puntata

Finalmente Alessandro Scudieri (Francesco Arca) e Paola (Laura Adriani) sembrano ritrovare un po’ di armonia durante le pratiche di adozione di Diego (Mario Di Leva), il tutto mentre la squadra del Vice Questore indaga sul furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole è Daniele Ausiello, sospettato di far parte della “banda della lancia termica”, che però viene investito da un’auto misteriosa appena prima che Linda (Chiara Celotto) e Salvatore (Antonio Milo) riescano ad arrestarlo: la talpa interna alla Questura ha colpito ancora?

Paola vuole lasciare Alessandro

Nel frattempo, Paola scopre che Gennaro, il padre di Diego, era l’informatore di Alessandro e che la sua morte potrebbe essere legata a questa attività. Stanca delle continue bugie del marito, ma ormai intenzionata a tenere Diego con sé, la giudice del Tribunale dei Minori di Napoli decide di lasciarlo una volta terminate le pratiche per l’adozione. Ma, mentre Alessandro finisce a letto con Linda, qualcosa sconvolge tutti i piani di Paola.