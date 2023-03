E se ci fosse una talpa in Questura? Ogni volta che Alessandro Scudieri e i suoi uomini sono a un passo dal braccare in maniera definitiva la "banda della lancia termica" vengono sempre battuti sul tempo. E i sospetti si moltiplicano dopo una che viene svaligiata una banca clandestina. Comincia così la quarta puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani e Maria Pia Calzone, ideata da Maurizio De Giovanni. Per il Vice Questore e i suoi uomini il caso si fa sempre più complicato. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction diretta da Monica Vullo, in onda domenica 12 marzo.

Resta con me, le anticipazioni della quarta puntata

Indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l'Unità di Intervento scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, passando attraverso i sotterranei grazie ad informazioni sul percorso presenti nell’Archivio della Questura di Napoli. Il Vice Questore aggiunto Alessandro Scudieri (Francesco Arca), anche ripensando a quanto già accaduto al porto, dove stava per arrestare uno dei basisti del gruppo, sospetta che fra i suoi uomini ci sia una talpa.

Paola decide di adottare Diego

Scudieri parla dei suoi sospetti soltanto con Nunzia Raimondi (Maria Pia Calzone), il capo della Mobile, che subito avvia un’indagine segreta sui suoi agenti. Scoprirà se esiste e chi è la talpa? Nel frattempo, davanti al netto rifiuto del piccolo Diego (Mario Di Leva) all’idea di essere preso in affido da un nuova famiglia, Paola (Laura Adriani) capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per il bambino e decide di adottarlo: ma il rapporto tra lei e Scudieri è teso e la giudice del Tribunale dei Minori fatica ancora a fidarsi di lui.