La rivincita delle over. Dopo il successo della prima stagione, torna su Sky Uno Quelle brave ragazze, nuova edizione del road show tutto al femminile in cui tre leggende dello spettacolo italiano parto per una vacanza che più imprevedibile non si può. Ironia, divertimento, mescolate ad avventura e un pizzico di trasgressione sono i segreti del format, uno show Sky Original realizzato da Blu Yazmine nato da un'idea di Mara Maionchi. Che è anche una delle protagoniste assieme all'altra veterana del gruppo, Sandra Milo, e alla new entry Marisa Laurito, subentrata al posto di Orietta Berti (ora impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip).

Quelle brave ragazze 2, il pazzo viaggio di Maionchi, Milo e Laurito

Parola d'ordine: imprevedibilità. La vacanza più pazza del mondo - in onda da domenica 19 febbraio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW - vedrà Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito salire a bordo di un van maculato e ultra camp che le condurrà verso una metà sconosciuta. Scopriranno solo a cose fatte di essere arrivate in Costa Azzurra: parte da Montecarlo Quelle brave ragazze 2, ma la loro vita da regine del jet set durerà appena qualche ora, perché il viaggio ad alto tasso di avventura ed esperienze inimmaginabili, si snoderà poi tra i borghi più misteriosi e affascinanti del sud della Francia, dove entreranno in contatto con il folklore e le usanze più particolari. Le attendono missioni ricche di sorprese durante le quali Mara, Sandra e Marisa proveranno esperienze indimenticabili.

Tre leggende in vacanza

Libere di fare ciò che vogliono. Anche di concedersi momenti di svago e di “trasgressione”. Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito scopriranno attraverso un tablet le missioni da compiere: obiettivi più o meno grandi che dovranno raggiungere per entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni della popolazione locale del sud della Francia. Più saranno disposte a tutto, più si divertiranno: accompagnate dal loro autista tuttofare Alessandro Livi, vivranno un periodo pieno di piccole sfide quotidiane, complesse o meno, ma anche di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive. Una vacanza in cui dimostreranno, ancora una volta, di essere leggendarie.