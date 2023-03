Pechino Express 2023: chi sono i protagonisti della nuova edizione

Zaino in spalla, in tasca una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona (in valuta locale) e ottomila chilometri di gara ad alto tasso di adrenalina e imprevisti. È tutto pronto per la partenza di Pechino Express 2023, il road show al via dagiovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che quest'anno vedrà nove coppie di famosi avventurarsi lunga “La via delle Indie”, partendo da Mumbai per arrivare in Cambogia, con il traguardo previsto in uno dei siti archeologici più importante del continente asiatico. A guidare i protagonisti sarà la coppia (semi)inedita formata da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio (che lo scorso anno aveva sostituito Costantino, dopo un infortunio del conduttore).

Pechino Express 2023, le coppie della nuova edizione e la prima tappa

La prima tappa di Pechino Express 2023 è tutta concentrata sull'India, paese enorme, sfaccettato e affascinante: la partenza sarà da Mumbai, dove i concorrenti toccheranno con mano tra gli accesi contrasti della metropoli più densamente popolata al mondo, in una serie di missioni tra i mercati e i coloratissimi vicoli ricchi di profumi e sapori tradizionali. Poi nelle altre puntate le coppie si sposteranno verso il Borneo, in Malesia, avendo come ultima direzione la Cambogia. Lì è previsto il finale di questa edizione, in particolare ad Angkor, sito archeologico tra i più visitati del continente asiatico. L'obiettivo dei concorrenti? Adattarsi alle condizioni più estreme, scoprire nuove culture e usanze locali, cambiare le proprie abitudini, dimostrando resistenza fisica e psicologica, abilità e intraprendenza. Oltre che un grande spirito competitivo fondamentale in una gara così, in cui lo stress non manca mai. Ma chi sono i nuovi concorrenti del road show Sky Original realizzato da Banijay Italia? Ecco le nove coppie.

​I NOVELLI SPOSI Ufficio Stampa Sky Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Lei è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, lui un ex nuotatore che ha partecipato da allenatore a tre Olimpiadi. Federica e Matteo si sono sposati lo scorso 27 agosto.

LE ATTIVISTE Ufficio Stampa Sky Giorgia Soleri e Federippi. Giorgia è autrice e influencer, conosciuta dal pubblico sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate (ha presentanto nel 2022 una proposta di legge in Parlamento) oltre che per la sua storia con Damiano dei Måneskin. Federica Fabrizio, in arte Federippi, è influencer, attivista femminista impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali.

GLI IPOCONDRIACI Ufficio Stampa Sky Dario e Caterina Vergassola. Dario è uno dei comici e improvvisatori più amati dal grande pubblico; Caterina, sua figlia, lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze alle Cinque Terre. L’unico viaggio da adulti fatto insieme al suo papà è stato a New York per festeggiare i suoi 60 anni, ma hanno viaggiato su due voli differenti.

GLI ITALO AMERICANI Ufficio Stampa Sky Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Joe è un ristoratore, star della tv, nonché produttore vinicolo e musicista; Andrea è un istrionico batterista che da appassionato di cucina ha fondato EVENTO, portando a New York i suoi iconici “pasta making parties”.

GLI AVVOCATI Ufficio Stampa Sky Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Sono la coppia meno famosa di questa edizione. Alessandra è un avvocato di Torino che nel gennaio 2022 crea la pagina social DC Legal Show raccontando l'attività forense e aspetti della sua vita privata. La pagina scatena immediatamente molte polemiche e un grande clamore mediatico. Con lei parte Lara, anche lei avvocato civilista del Foro di Torino, che da anni gestisce lo studio legale di famiglia.

LE MEDITERRANEE Ufficio Stampa Sky Carolina Stramare e Barbara Prezia. Carolina, Miss Italia 2019, è l’unica Miss Italia rimasta in carica per due anni nella storia italiana. Ha lavorato come conduttrice sportiva e attrice. Barbara, di origini albanesi, è una modella e artista, amante della recitazione e della musica.

GLI ISTRUITI Ufficio Stampa Sky Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Dal Collegio con furore. Maria Rosa Petolicchio è l'insegnante di matematica e scienze del reality Il Collegio. Al fianco della “terribile Petolicchio" c'è Andrea, ex alunno del documento-reality di Rai2, famoso perché veste sempre in giacca e cravatta nonostante la giovane età.

MAMMA E FIGLIO Ufficio Stampa Sky Martina Colombari e Achille Costacurta. Martina è una delle ex Miss Italia più famose di sempre: conduttrice e attrice, attualmente sta girando l'Italia con uno spettacolo teatrale. Achille, suo figlio, ha invece da poco esordito come modello e influencer.

I SICULI Ufficio Stampa Sky Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo. Totò è l'indimenticabile eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, dove conquista il prestigioso titolo di capocannoniere del Mondiale: ha raccontato di recente la sua malattia (un tumore al colon, che ha superato). Con lui parte la moglie Barbara, anche lei di Palermo, con un passato da modella: oggi è odontotecnica.