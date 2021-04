Cosa deciderà Francesco del suo futuro: porterà un branco di lupi in Slovenia, coronando così il sogno della sua amata Emma, o resterà a San Vito di Cadore per aiutare Enrico mentre la comunità è in subbuglio per il bosco che rischia di essere sventrato? Si annuncia ricca di colpi di scena la seconda puntata di Un passo dal celo 6 - I guardiani, la serie di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Serena Iansiti, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti oltre i cinque milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction prodotta da LuxVide, in onda giovedì 8 aprile.

Un passo dal cielo 6, le anticipazioni della seconda puntata

La puntata dal titolo Sogni e ossessioni si apre con un incidente clamoroso: l'aspirante poliziotta Camilla salva per un soffio Manuela (Giusy Buscemi) dall'esplosione di una bomba. La sorella del commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), tornata tra le montagne per sposarsi, ha rischiato dunque la vita e così Francesco (Daniele Liotti) e la squadra della commissariato di polizia indagano su chi possa avercela con il commissario: le forze dell'ordine scoprono che potrebbero esserci altre bombe e tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera, che ha innescato forti tensioni nella comunità di San Vito, sempre più decisa ad ostacolare i lavori.

Francesco davanti a un bivio

Intanto Francesco è ancora molto combattuto e deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire per la Slovenia e coronare il sogno di Emma (Pilar Fogliati), stroncata da un aneurisma, e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo. Il commissario è infatti sempre più impegnato: da una parte ci sono le truffe della new entry Carolina (Serena Iansiti), la consulente ecologica che nasconde l'indole di una truffatrice, dall'altra c'è la nostalgia di Mela per sua madre. Cosa deciderà di fare l'ex capo della forestale?