Proprio a un passo dalla verità sulla vera madre di Viola, Mina commette un errore che rischia di compromettere la sua carriera: riuscirà Domenico ad aiutarla? È questa uno degli interrogativi attorno a cui ruota la sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2, la serie di Rai1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, che in queste settimane ha macinato ottimi ascolti, confermandosi uno dei titoli di successo delle ultime stagioni televisive. Ecco cos'accadrà nei due episodi conclusivi, in onda domenica 6 novembre.

Mina Settembre 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

Mina Settembre (Serena Rossi) deve affrontare le conseguenze innescate dall'aver contattato la madre biologica di Viola (Ludovica Nasti) contro la sua volontà. Una decisione che le costa carissimo: Mina viene infatti sospesa dalla professione di assistente sociale e, disperata e delusa, è costretta a lasciare il consultorio lasciando tutti senza parole. La commozione è fortissima ma c'è chi resta lucido e prova a prendere in mano la situazione: il ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno) cerca infatti di convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia contro Mina, così da poterla reintegrare in servizio. Ci riuscirà?

Il ritorno di Olga e il segreto di Titti

Il secondo episodio dell'ultima puntata, dal titolo Andare a vedere, si apre con Titti (Valentina D'Agostino) e il giorno delle sue nozze. A poche ore dal matrimonio, l'amica di Mina - incinta e apparentemente innamorata di Giordano (Michele Rosiello) - è molto emozionata ma c'è qualcosa di strano che rischia di turbare una giornata così speciale. Intanto, a sorpresa, Olga (Marina Confalone) torna a casa ma la storia che racconta non sembra reggere più di tanto: di punto in bianco aveva deciso di partire per una crociera intorno al mondo, abbandonando tutto e tutti, lasciando la figlia Mina e il Generale (Massimo Wertmuller) di stucco. Che cosa nasconde la donna?