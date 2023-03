Passano le settimane e Mare fuori 3 si conferma una delle serie fenomeno delle ultime stagioni tv. Nel mese di febbraio, su RaiPlay ha sfondato il muro dei 105 milioni di visualizzazioni, con 45 milioni di ore di fruizione: numeri impressionanti, così come la composizione del pubblico, visto che oltre il 40% è composto da under 25. La fiction ideata da Cristiana Farina è un culto assoluto, sbanca anche sui social e si difende bene anche sulla tv generalista visto che gli episodi in chiaro su Rai2 toccano anche il 9% di share. Ecco cos'accadrà nella terza puntata, in onda mercoledì 1° marzo.

Mare fuori 3, le anticipazioni della terza puntata

La notizia della morte di uno dei ragazzi sconvolge l'istituto penitenziario minorile e fa esplodere il conflitto tra Edoardo (Matteo Paolillo) e Mimmo (Alessio Orrei). Massimo (Carmine Recano) è inquieto per non aver saputo salvare il ragazzo e la direttrice Paola (Carolina Crescentini) è alle prese con le intemperanze della nuova educatrice. Mentre Kubra (Kyshan Wilson) si prepara ad andare per la prima volta a casa di Pino (Artem), Latifah (Liliana Mele) accusa la distanza dalla figlia e a niente valgono le rassicurazioni dell'educatore Beppe (Vincenzo Ferrera). Nel frattempo Silvia (Clotilde Esposito) riconosce l’avvocato che ha causato il suo arresto e Rosa (Maria Esposito) riesce finalmente a far visita a suo padre. Mentre il rapporto tra Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato) è invece appeso a un filo, Filippo (Nicolas Maupas) e Nad (Valentina Romani) grazie a uno stratagemma riescono a incontrare Carmine.

Ancora uno scontro tra Viola e Rosa

Mentre l’ingresso di una nuova detenuta desta la curiosità di tutti, Viola (Serena De Ferrari) sfida Rosa che ancora non si è decisa a vendicarsi su Carmine per la morte di Ciro. Edoardo deve mordere il freno perché Don Salvatore ha ordinato che le punizioni sono sospese e lui invece avrebbe una gran voglia di dare una lezione a quell’infame di Mimmo (Alessandro Orrei). Massimo ha capito che quest'ultimo vuole confessare qualcosa e chiede a Carmine (Massimiliano Caiazzo) di spronarlo. Kubra ha poi deciso di scrivere una lettera alla madre per comunicarle tutte le cose che avrebbe difficoltà a dirle dal vivo e la consegna a Beppe che sta per farle delle importanti rivelazioni quando l’attenzione di tutti è attratta da Viola, in piedi sul cornicione del tetto dell’Ipm insieme alla creatura più innocente di tutte.