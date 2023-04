Netflix lancia LUPIN parte 3 per cercare di recuperare abbonati

Prima, un gioco che Netflix avrebbe sperato poter diventare virale. Poi, il comunicato stampa ufficiale. Lupin, il Lupin furbo e scaltro, frutto di una rilettura altrettanto furba e altrettanto scaltra del Lupin originale, ha avuto la propria data di uscita. L’ha avuta ancora. Netflix ha annunciato che una terza parte dello show verrà rilasciata online il 5 ottobre prossimo. Per vedere il trailer di Lupin 3 clicca qui.

Sette saranno i nuovi episodi, e i sette dovrebbero essere gli ultimi. Omar Sy, il Lupin della piattaforma streaming, dovrebbe tornare un’ultima volta nei panni del ladro gentiluomo e, un’ultima volta, dovrebbe cercare di conciliare i suoi doveri di padre con i suoi bisogni d’uomo, la ricerca di un equilibrio con l’urgenza di una vendetta. Poi, dovrebbe finire la sua parabola. Una parabola cui la terza parte, pur annunciata in pompa magna, rischia di non aggiungere granché.

Lupin, reinterpretazione moderna del gran classico che Maurice Leblanc ha scritto nel 1905, sarebbe potuto finire con il secondo capitolo. Allora, il finale sarebbe stato aperto a metà. Adrenalinico, ricco di una suspense che della propria irrisolutezza avrebbe fatto una ragione di fascino. Ci si sarebbe trovati a ipotizzare un futuro per il ladro, a scrivere tanti finali quante sono le idee che ciascuno spettatore può veder danzare nella propria testa. Ci si sarebbe persi nelle infinite pieghe di un periodo ipotetico, rincorrendo risposte che avremmo saputo non arrivare. Sarebbe stato il libero arbitrio a determinare il futuro di Lupin, il capriccio individuale di ogni affezionato. Sarebbe stato bello, ma Netflix ha deciso che non sarebbe mai stato.

La piattaforma streaming, ingolosita da un successo che pare aver spinto circa settanta milioni di spettatori a guardare le prime due parti dello show nei primi ventotto giorni di permanenza online, ha deciso di scriverselo da sé un finale. Niente potere evocativo dell’ipotetico, dunque, niente magie immaginifche. Quel che accadrà ad Assane Diop, un ladro moderno deciso ad emulare l’agire del Lupin originale, sarà frutto di una sceneggiatura professionale. La sinossi, diffusa insieme alla data di debutto di Lupin - Parte 3, parla di «proposte folli» e tentativi di ricominciare altrove, da zero. Fa riferimento a «spettri del passato» e ad un «ritorno inatteso», capace di «sconvolgere i piani» di Diop. Poi, si interrompe, cercando, forse, di indugiare nel po’ di sorpresa che la sinossi potrebbe generare. Potrebbe, però, perché il sospetto che dietro la sinossi si celi la paura di un fallimento è vivo e vegeto.

Secondo i dati riportati da eToro, la piattaforma non sarebbe in buona salute. «Netflix aveva iniziato a risollevare le proprie sorti con una solida chiusura del 2022, ma i risultati del primo trimestre del 2023 hanno smorzato le aspettative degli investitori con un altro inizio d'anno traballante. Il gigante dello streaming infatti, si sta trasformando da beniamino di Wall Street a delusione, con un calo delle azioni di oltre il 40% negli ultimi due anni», ha dichiarato Josh Gilbert, market analyst di eToro, spiegando come «Netflix ha aggiunto solo 1,75 milioni di nuovi abbonati, 600.000 in meno rispetto alle aspettative di Wall Street, mentre il costo della vita sale, comprime i bilanci e le famiglie controllano meglio le spese. Al di là della crescita degli abbonati, anche gli utili hanno battuto le aspettative mostrando margini che sono rimasti stabili. E come se non bastasse, le previsioni per il prossimo trimestre sono deboli e anticipano un calo dei ricavi e della redditività». In questo quadro, dunque, un quadro torbido, Lupin - Parte 3 potrebbe essere figlio di un tentativo preciso: quello di recuperare abbonati persi e fidelizzare gli esistenti attraverso un ritorno che si suppone gradito.