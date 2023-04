Luce dei tuoi occhi 2: tutto sulla nuova stagione della serie con Anna Valle e Zeno

Proprio quando Emma Conti, étoile dal successo internazionale, aveva trovato un nuovo equilibrio e una nuova vita al fianco dell'affascinante professore Enrico Leoni, un nuovo colpo di scena sconvolge per sempre la sua vita. E se la sua amata Alice, la figlia che credeva essere morta sedici anni prima, fosse in città? Comincia così la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi 2, il thriller melò di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, che la scorsa stagione registrò ottimi ascolti e buoni numeri anche in streaming su Mediaset Play (sulla piattaforma ancora oggi è tra i programmi più cercati e visti). Fra coreografie eleganti, musiche iconiche, amori appassionati e misteri oscuri, non mancheranno nuovi personaggi e colpi di scena mozzafiato. Ecco cos'accadrà nella prima puntata della fiction diretta da Fabrizio Costa, in onda mercoledì 12 aprile.

Luce dei tuoi occhi 2, torna la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Emma Conti, interpretata da Anna Valle, era tornata da New York a Vicenza, la sua città, per cercare fra le ballerine dell’Accademia di danza fondata da sua madre Paola (Paola Pitagora) la sua bambina Alice, la figlia che tutti credono essere morta sedici anni prima. Sembrava a un passo dall'averla ritrovata, ma era solo un grand bluff. In tutto questo tempo, però, l'étoile ha scoperto molti segreti legati al suo passato e soprattutto ha incontrato l’amore grazie a Enrico Leoni (Giuseppe Zeno). Ora Emma ha davanti a sé un futuro luminoso e pieno di felicità: le sue ballerine la adorano, Enrico vuole sposarla e sua figlia Miranda (Gea Dall'Orto), una delle ballerine dell’accademia, l’ha praticamente adottata come mamma. Proprio quando sta per voltare pagina, però, il passato torna a cercarla in maniera prepotente: la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin, arriva in città porta infatti con sé un carico di misteri e di segreti che sconvolgerà la vita dei protagonisti.

L'arrivo di Petra, i nuovi personaggi, i misteri della serie di Canale 5

Attirata dalle note di una canzone, una notte Emma si imbatte in una ragazza sconosciuta che balla davanti a una piccola folla. Vorrebbe scoprire chi è, ma Enrico la invita ad andare avanti una volta per tutte. Grazie al suo talento, la maestra ha rilanciato l’Accademia di ballo, che ora ha sede nella spettacolare Basilica Palladiana di Vicenza: il livello è così alto che le allieve vengono contattate da un importante teatro di New York per adattamento coreografico in chiave contemporanea del Lago dei Cigni. Per realizzarlo, Emma dovrà completare il corpo di ballo selezionando nuovi ballerini e ballerine. Proprio durante i provini, Emma rimane stregata da Diana Novak (Irene Paloma Jona), che si presenta alle audizioni per volere della madre, Petra, la quale confesserà a Emma che Diana altro non è che la sua bambina perduta, Alice. A causa del suo misterioso passato, del suo animo tormentato e dei suoi segreti, l’arrivo della ragazza sconvolge gli equilibri fra le allieve e quelli fra Emma ed Enrico, che sarà inevitabilmente attratto da Petra. Emma dovrà imparare a essere madre e maestra di una ragazza che la rifiuta ma un nuovo colpo di scena rimetterà in discussione ogni cosa.

Luce dei tuoi occhi 2, le anticipazioni della prima puntata

Emma non è riuscita a trovare Alice, ma il rapporto con Enrico è sempre più solido. Durante le nuove audizioni in Accademia a Vicenza, emergono due ragazze: Vicky (Greta Malengo) e Diana, diverse tra loro ma ugualmente competitive lasciano il segno e colpiscono la maestra. Intanto la madre di Diana, Petra Novack confessa ad Emma di essere gravemente malata e le chiede di prendersi cura della ragazza: questa richiesta nasconde un'altra verità che lascerà Emma non solo sorpresa ma anche spaventata e impaurita. Diana è infatti Alice, la figlia che Emma credeva di aver perso per sempre sedici anni prima.