Emma Conti è di nuovo in pericolo: ciò che il fratello Roberto potrebbe rivelarle è una verità molto più grave di quanto immagina. E proprio quando l'uomo si sveglia dal coma, Petra tenta di fuggire da Vicenza con Diana. Comincia così la quinta puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la serie thriller melò di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, che si avvia verso il gran finale registrando buoni ascolti (anche se in leggera flessione rispetto alla prima stagione). Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda mercoledì 10 maggio.

Luce dei tuoi occhi 2, le anticipazioni della penultima puntata

Emma (Anna Valle) è stordita e incredula per l'incidente avvenuto a suo fratello. Roberto (Luca Bastianello) è ricoverato in stato d'incoscienza e non può svelarle i motivi che lo avevano spinto a voler incontrare Petra (Francesca Cavallin) e per questo decide di affrontare direttamente la donna. La star della danza si reca a casa sua per parlarle ma la loro conversazione viene interrotta da Armando (Massimiliano Franciosa), che "caccia via" Emma e in modo non proprio gentile.









Emma in pericolo dopo l'incidente a Roberto

All'improvviso, Petra sembra costretta ad allontanarsi da Vicenza portando con se Diana (Irene Paloma Jona). C'entra forse Armando? O forse il rapporto con Enrico (Giuseppe Zeno)? Di certo, emerge una cosa: ciò che Roberto sa e che potrebbe rivelare alla sorella, è troppo grave e la metterebbe in pericolo. Roberto è ancora incosciente, ma che potrebbe succedere se si risvegliasse? Succede però che Roberto si risveglia dopo il trauma dell'incidente e sembra non ricordare nulla di quello che è successo da quando è uscito dal carcere fino al momento in cui è stato misteriosamente investito da un'automobile.