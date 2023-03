Da Panorama del 12 aprile 1987

È la salute fatta donna. La chiamano "occhi cerulei e pelle di pesca", "miss gambe", "la ragazza della discoteca accanto", "la più sognata dagli italiani" (almeno quelli che hanno più di 18 anni). Sono 50 chili slanciati verso il metro e 76.



Insomma Lorella Cuccarini, 21 anni ad agosto, romana. La soubrette resa popolare da Fantastico, show del sabato sera tv, l'ultima volta che ha avuto problemi di linea aveva 14 anni. Non si dava pace. Non l' avevano ammessa all' accademia di danza. Così nervosa e cicciottella spalancava il frigo e come Nanni Moretti spazzava via ogni cosa, Nutella compresa.

"Dopo di allora ho sempre avuto il problema opposto" dice Lorella a Panorama in una pausa della tournée Fantastico tour che la vede protagonista di oltre 80 serate insieme a un sestetto di danzatori e un ventriloquo e un imitatore. "Il difficile per me è recuperare in qualche modo tutti quei chili che lascio ogni sera sul palcoscenico con le acrobatiche coreografie di Gino Landi".

Così chi si aspetta formule magiche per spiegare questa inesauribile vitalità rimane sorpreso. "Il mio segreto sono gli spaghetti, sempre e comunque. E poi la carne, i formaggi, le verdure, le grandi macedonie di frutta. Insomma tutto. Il mio motto infatti a tavola è non tutto ma di tutto. Che poi è quello di mia nonna che a 78 anni sembra una ragazzina". Forse allora il mistero che mantiene in forma e sorridente la Cyd Charisse degli anni 80 italiana sta nelle nuove ginnastiche, nel body building, in tecniche di allenamento particolari? "Sì molto particolari" sorride Lella. "Sette ore di sonno e poi quella ginnastica "a corpo libero" che si faceva in palestra nelle scuole medie. Per capirsi, flessioni sulle braccia e sulle gambe, corsette regolari, un po' di bicicletta". Niente massaggi giapponesi contro smagliature e cellulite? "Per carità niente di tutto questo, niente body building che trasforma una donna in gonfi Schwarzenegger, niente massaggi miracolosi utili solo per sciogliere i muscoli e riparare strappi. Niente farmacie ambulanti con unguenti, boccette, pillole, punture per tutti gli usi "estetici". Semmai un po' di idromassaggio e un po' di sauna per smaltire l' acido lattico dopo tanta fatica. Ma solo un po' ché ho la pressione bassa".

Insomma la ragazza con i piedi per terra che sogna di portare le sue gambe su un palcoscenico di Broadway o almeno in un musical vero e proprio, in fatto di preparazione sembra piuttosto all' antica. E le sue regole per una vita dinamica formato famiglia non si discostano dal buon senso di un tempo. Ma è convincente. Sua sorella impiegata incallita si è fatta trascinare in palestra e in piscina per tenere alto il nome della famiglia e centinaia di giovanotti che le scrivono calde lettere ogni giorno non vogliono tutti sposarla: molti le giurano che a vederla muoversi così, con leggerezza nello spazio, hanno deciso che ce la possono fare a diventare come lei.