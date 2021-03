Lolita Lobosco: tutto sull'ultima puntata (e le ipotesi sulla seconda stagione)

C'è un misterioso e tragico suicidio al centro dell'ultima puntata di Lolita Lobosco, la serie di Rai1 con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Il vice questore di Bari, armata di tacco 12 e intuito investigativo, dovrà infatti fare luce sulla morte di un suo ex compagno di liceo, dietro la quale si cela un intricato caso di denaro sporco e corruzione. Tra un colpo di scena e l'altro, Lolita troverà il tempo per l'amore e per lasciarsi definitivamente travolgere dalla passione per il giovane e affascinante giornalista Danilo Martini? Ecco cos'accadrà nel quarto e conclusivo episodio della fiction in onda domenica 14 marzo.

Lolita Lobosco, le anticipazioni dell'ultima puntata

Lolita Lobosco (Luisa Ranieri), accompagnata da Antonio Forte (Giovanni Ludeno), suo ex compagno di banco e oggi suo collaboratore in Polizia, partecipa malvolentieri alla tradizionale cena di classe di liceo organizzata da anni alla trattoria "da Salvatore". Durante la cena, il vicequestore parla a lungo con Vittorio Lamuraglia, un suo ex compagno di scuola che si occupa di pubbliche relazioni ed è appena rientrato dagli Stati Uniti: l'uomo, precocemente invecchiato, si prodiga in complimenti verso la bella poliziotta e fa innervosire non poco il gelosissimo Antonio.





Lunetta Savino Luisa Ranieri Ufficio Stampa/Duccio Giordano





La mattina dopo, Lolita viene svegliata dall'inspiegabile e tragica notizia della morte di Vittorio: dalla prima ricostruzione dei fatti emerge l'ipotesi che si sarebbe ucciso gettandosi da un terrapieno solo poche decine di minuti dopo aver salutato Lolita e Forte. Questa versione non soddisfa però l'intuito investigativo di Lolita, che decide di approfondire le indagini sul caso, già destinato all'archiviazione dal Pubblico Ministero. Con determinazione e testardaggine la poliziotta riesce a fare luce non soltanto sulla misteriosa fine di Vittorio ma su un più complesso scenario, dove fiumi di denaro, corruzione e morte la fanno da padroni.

La seconda stagione di Lolita Lobosco si farà?

Alla vigilia della quarta e ultima puntata di Lolita Lobosco, la domanda che in molti riguarda ovviamente la seconda stagione della serie. La nuova stagione si farà? La Rai, Bibi Film e Zocotoco (ovvero Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti), che hanno prodotto la fiction, ancora non si sono espressi a riguardo ma visti gli ottimi ascolti, la riconferma pare scontata: dopo una partenza col botto, sopra i 6 milioni 700 mila spettatori, la fiction non solo non è calata ma è persino cresciuta sfiorando il 30% di share. Numeri altissimi che premiano sul campo Luisa Ranieri, che con questo personaggio si è imposta come una delle attrici italiane più amate dal grande pubblico.