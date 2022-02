Durante una complicata operazione, Marco e Lea si ritrovano molto uniti: l'infermiera intuisce di provare ancora qualcosa per l’ex marito che nel frattempo ha lasciato la nuova compagna. Inizia così la seconda puntata di Lea Un giorno nuovo, la serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti che la scorsa settimana ha esordito con ottimi ascolti intorno ai 5 milioni di spettatori: la protagonista è Lea, un'infermiera pediatrica che torna a lavorare in ospedale dopo aver perso un figlio all'ottavo mese di gravidanza. E qui, inaspettatamente, si ritrova a lavorare con l'ex marito Marco. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda martedì 15 febbraio.

Lea-Un giorno nuovo, le anticipazioni della seconda puntata

Si avvicina il compleanno di Martina (Cloe Günsür) che aspetta la madre per la sua festa e Arturo (Mehmet Günsür), incoraggiato da Lea (Anna Valle), confessa alla figlia la verità e la bambina prende molto male. Intanto Marco (Giorgio Pasotti) e Lea si stanno occupando di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato: la neonata è stata abbandonata fuori dall’ospedale, Lea e Rosa (Daniela Morozzi) l’hanno soccorsa e si stanno prendendo cura di lei. Lea riesce a capire la situazione ed aiuta la ragazza a ricongiungersi con la madre e con il fidanzato. Il giorno delle nozze con Enrica, Pietro (Primo Reggiani) manda a monte il matrimonio e ammette si essere innamorato di Michela (Rausy Giangarè), che però lo giudica immaturo e irresponsabile: colpito dal gesto del collega, anche Marco decide di porre fine alla relazione con Anna (Eleonora Giovanardi).

Lea e Marco sempre più vicini ma di mezzo c'è Arturo

Anna affronta Lea e riversa su di lei tutta la sua rabbia e Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Intanto Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani. In reparto, arriva Viola, una ragazzina di 13 anni affetta da una malattia congenita ai reni: con i suoi racconti drammatici, convince Koljia (Sebastiano Amodeo) a non fidarsi dei dottori e a scappare: l’improvvisa sparizione del bambino, poco prima dell'intervento chirurgico a cui deve essere sottoposto, mette in subbuglio l'intero ospedale. Arturo lo trova a casa sua, dove il ragazzino si era nascosto nella sua macchina. Così viene riportato in ospedale e durante l'operazione Marco e Lea si ritrovano molto uniti: l'infermiera prova ancora qualcosa per l’ex marito? Dopo il matrimonio annullato, il padre di Pietro gli annuncia che d'ora in poi dovrà mantenersi solo mentre Michela continua a tenerlo a distanza.