La fuga di Seyit e Sura dalla Russia degli Zar verso la Turchia, si rivela pieno di ostacoli e più complicata del previsto. Resisterà la coppia alle imboscate del pericoloso Petro? Comincia così la terza puntata de La ragazza e l'ufficiale, la nuova serie turca di Canale 5 ispirata a una storia vera che racconta un appassionato triangolo d’amore che si consuma durante gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 23 giugno.

La ragazza e l'ufficiale, le anticipazioni della terza puntata

Seyit si risveglia dallo stato d'incoscienza e fa ritorno a Pietrogrado, dove apprende che la città è in subbuglio: lo Zar ha abdicato e i ribelli stanno mettendo a ferro e fuoco l'intero paese. Celil e Seyit decidono di partire dalla Crimea ma prima vanno a salutare Petro, che rimane molto sorpreso nel vedere Seyit in vita: Petro organizza un'imboscata ai danni prima di Misa e poi di Celil e Seyit, ma loro riescono miracolosamente a cavarsela. Sura è ancora sconvolta dagli ultimi avvenimenti, ma si prepara con le sorelle e la madre a spostarsi in casa della zia. E non sa che il tenente Seyit, con Celil e Tatya, sta per tornare a Kislovodsk per poter finalmente rincontrare la sua amata. Una volta arrivati, però, Seyit e i suoi amici trovano la casa completamente distrutta e temono che non la rivedranno mai più. Il destino ha in serbo qualcos'altro per i due amanti. Seyit e Sura, infatti, riescono finalmente a rincontrarsi ma avranno un altro nuovo ostacolo da dover affrontare: il tenente, infatti, vuole chiedere la mano della ragazza, ma la famiglia di lei non sembra pronta ad accogliere questa proposta.









Il viaggio pieno d'ostacoli di Seyit e Sura

Nel frattempo, Misa è stato fatto prigioniero dai ribelli e anche i genitori di Petro sono stati catturati, perché qualcuno mette in dubbio la lealtà di Petro allo Zar. Le cose non si mettono bene per il ragazzo. In Crimea, Zahide e i suoi figli attendono speranzosi il ritorno a casa del loro adorato Seyit, ma Mirza non sembra essere contento: che cosa lo turba? Petro riesce poi a riportare i genitori a casa ma suo padre ha scoperto che è un traditore dello Zar e lo rinnega. Il viaggio vero la Crimea di Seyit e Sura, si rivele pieno di ostacoli e più difficile del previsto. Intanto, la famiglia di Seyit aspetta il suo ritorno con ansia. La madre è emozionata al pensiero del suo ritorno, il padre invece è preoccupato per quello che Seyit ha scritto loro nella lettera dal fronte: a chi ha fatto un'importante promessa che vuole onorare prima di tornare a casa? Petro ottiene poi il permesso di recarsi a sud con un nutrito gruppo di rivoluzionari: il suo obiettivo è raggiungere Seyit e Celil e fermarli. Per farlo userà il nome di Misa che, grazie a un inganno dello stesso Petro, i suoi amici credono un traditore. Ma anche Misa, che nel frattempo è stato liberato e ha intenzione di raggiungerli.