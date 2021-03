Isola dei Famosi 2021: i naufraghi, gli opinionisti e le polemiche

Appena il tempo di metabolizzare l'abbuffata di Grande Fratello Vip - edizione dei record, lunga sei mesi - e su Canale 5 scatta l'ora dell'Isola dei Famosi 2021. Una staffetta tra reality, dalla comoda vita sui divani della casa di Cinecittà ai pranzi a base di riso e cocco sulle spiagge dell'Honduras, che parte con un nutrite polemiche e molte novità: a cominciare dalla conduzione, che passa dai modi rassicuranti di Alessia Marcuzzi al al graffio cinico di Ilary Blasi, per arrivare al nuovo meccanismo del gioco. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo show al via da lunedì 15 marzo.

L'Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi, Paul Gascoigne e gli altri concorrenti

Dopo aver condotto tre edizioni di #GFVip, Ilary Blasi debutta alla conduzione dell'Isola dei Famosi 2021 e punta tutto sul registro della spontaneità e dell'ironia. «In tv sono quello che sono nella vita, non ho una tecnica, non metto una maschera. Io sono un po' cinica, non mi prendo sul serio, mi critico da morire. E se lo faccio su di me, lo faccio pure con gli altri», anticipa. Ma rispetto dal Grande Fratello, promette di essere più rassicurante, viste soprattutto le difficoltà che i concorrenti isolani saranno chiamati ad affrontare.

Ma chi sono i sedici naufraghi della quindicesima edizione? I più famosi in assoluto sono due: Elisa Isoardi - che dopo diciotto anni ha lasciato la Rai per approdare a Mediaset dove, si dice, per lei sarebbe già pronto un programma del mattino durante i fine settimana - e l'ex calciatore Paul Gascoigne, che sbarca in Honduras dopo aver superato i problemi con l'alcolismo. Gli altri concorrenti sono il modello Akash Kumar (visto a Ballando con le stelle), lo youtuber da milioni di seguaci Awed, la showgirl Angela Melillo, il comico Beppe Braida, l'attore Brando Giorgi, la modella ereditiera Drusilla Gucci Ludolf (è la nipote di Gucci Gucc), il Visconte Ferdinando Guglielmotti, l'influencer Francesca Lodo (storica ex letterina di Passaparola), Gilles Rocca (fresco vincitore di Ballando con le Stelle), l'attore Roberto Ciufoli, Vera Gemma (personaggio cult di Pechino Express), la comica Valentina Persia e la fitness influencer Miryea Stabile (entrata in sostituzione di Carolina Stramare, Miss Italia 2019, che si è ritirata a poche ore dal debutto per problemi familiari).

Le polemiche su Daniela Martani

Nel cast c'è anche Daniela Martani, ex hostess Alitalia poi concorrente al Grande Fratello 9. La notorietà l'ha conquistata però soprattutto negli ultimi anni in veste di opinionista nei salotti televisivi, prima come pasionaria delle cause animaliste (è vegetariana, infatti sull'Isola mangerà solo cocco) poi per le sue posizioni ribattezzate da più fronti «no vax» e «negazioniste» (etichetta che lei rifiuta, nonostante abbia partecipato a diverse manifestazioni pubbliche organizzate dai negazionisti) rispetto al Covid. Del resto le sue dichiarazioni su vaccini e mascherine (è stata multata per non averla indossata in più occasioni), il battibecco in tv con Francesco Vecchi - il conduttore di Mattino5 le urlò in diretta «Cosa stai dicendo, ripigliati!» dopo l'ennesima dichiarazione incomprensibile su infezioni e terrorismo psicologico - il tristemente celebre «non mi infetto, sono vegana», non sono un buon biglietto da visita. Non è un caso che Selvaggia Lucarelli e molti altri sui social abbiano puntato il dito contro Mediaset, accusando il reality di regalare inutile visibilità a un personaggio come la Martani. Certo, fa un po' impressione pensare che alla conduzione ci sia Ilary Blasi - colpita dal Covid così come il resto della sua famiglia - e che appena pochi mesi il papà di Francesco Totti sia morto proprio a causa del coronavirus. «Non è un errore farla partecipare in un momento come questo?», le ha domandato pochi giorni fa il giornalista del Corriere della Sera, Renato Franco. «Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione», ha replicato la Blasi. In diretta le scintille sono assicurate (nel frattempo, la Martani in aeroporto ha già litigato con Vera Gemma).









Zorzi, Zanicchi e Lamborghini opinionisti dell'Isola dei Famosi 15

Sempre a proposito di Covid, tocca registrare una defezione dell'ultimo minuto, seppur temporanea. Uno degli opinionisti dell'Isola dei Famosi 15 sarà Elettra Lamborghini, che però non parteciperà alla prima puntata, quella del 15 marzo, avendo contratto il virus. In studio ci saranno però gli altri due commentatori del reality, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi: quest'ultimo, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5, sta inoltre preparando un programma online dedicato all'Isola dei Famosi, visibile in esclusiva sulle piattaforme digitali di Mediaset. Quanto all'inviato sul campo, a tenere le redini del gioco in Honduras sarà il campione olimpico Massimiliano Rosolino.





Le novità del meccanismo del reality

In questa edizione dell'Isola dei Famosi, i naufraghi saranno divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da «separati in casa»: da una parte ci sono i Buriňos, persone veraci e un po' cafone, dall'altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe. Le due fazioni dovranno comunque sottostare alle dure regole dell'Isola. «Inutile dire che mi sentirei molto più a mio agio tra i burini, che sono genuini e veraci, de core e de panza come diciamo noi. Gli altri invece hanno buon gusto, fanno gli intellettuali. Non fa per me», ironizza la Blasi, che non farà sconti a nessuno. L'altro novità è Parasite Island, una sfida nella sfida, con Fariba Tehrani (la mamma di Giulia Salemi) e Ubaldo Lanzo (stilista e cromatologo lanciato in tv da Piero Chiambretti) che dovranno cercare di diventare dei veri naufraghi per poter poi prendere parte alla competizione vera e propria. A occuparsi di loro sarà Marco Maddaloni, il judoka vincitore dell'Isola dei famosi 14.