Isola dei Famosi 2023: il cast, tra conferme e ultime indiscrezioni

Mentre impazzano le indiscrezioni del divorzio show da Francesco Totti, Ilary Blasi si prepara al grande ritorno in tv, lunedì 17 aprile debutta infatti la nuova stagione dell'Isola dei Famosi: appena il tempo di archiviare il Grande Fratello Vip 7 e Canale 5 prepara una nuova abbuffata di celebrities (e presunte) tali che sbarcheranno in Honduras per affrontare la fame, le privazioni e le strategie del reality a trazione vip.Conferme e ultime indiscrezioni, ecco tutto quello che sappiamo sul cast, i concorrenti e gli opinionisti.

Isola dei Famosi 2023, i primi concorrenti certi

Tra indiscrezioni di ogni sorta, autocandidature e molta fanta tv, ci sono per fortuna le prime certezze. La prima concorrente ufficializzata dai produttori dell'Isola dei Famosi è Fiore Argento, figlia di Dario e sorella di Asia: ha vissuto a lungo in America, dove ha studiato Fashion Institute of Technology e ha collaborato con grandi marchi della moda tra cui Fendi. In partenza per l'Honduras c'è anche una coppia, quella formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini: il giornalista ha 61 anni, il fidanzato 23 e festeggeranno un anno di relazione proprio a Cayo Cochinos. Nel cast ci sono poi Helena Prestes, la modella brasiliana che lo scorso anno partecipò a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon, fresca di vittoria al #GfVip7; l'attrice e soubrette Nathaly Caldonazzo (ormai habitué dei reality); Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, che da tempo ha cambiato vita: si spogliata del suo abito religioso e ora tenta la carriera di cantante.

Il cast, l'inviato e gli opinionisti del reality condotto da Ilary Blasi

Il resto del cast verrà ufficializzato nei prossimi giorni ma è praticamente chiuso. Già certi l'inviato, ossia il riconfernatissimo Alvin (smentite dunque le frizioni con la Blasi), e i due opinionisti in studio: al fianco della riconfermata Vladimir Luxuria ci sarà Enrico Papi, che prende il posto dell'ottimo Nicola Savino. Tra le new entry dell'ultimo minuto, spiccano i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, storici vincitori del Festival di Sanremo (ci provano da vent'anni a tornare in gara ma non ci riescono mai). In partenza anche l'ex rugbista e volto tv Andrea Lo Cicero; il conduttore Marco Predolin (visto anche al Grande Fratello Vip); la conduttrice Pamela Camassa e l'attrice Corinne Cléry. Completano il gruppo l'influencer Gian Maria Sainato, la modella che ha partecipato a Miss Mondo, Claudia Motta, l'attore fidanzato Christopher Leoni (fidanzato con Francesca Versace, figlio di Santo) e i due speaker di Radio 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli, conduttori del programma Lo zoo di 105, spesso al centro di polemiche per il linguaggio diretto e molto poco politicamente corretto.

Il no di Pier Silvio Berlusconi fa saltare alcuni naufraghi

L'attenzione di molti commentatori è in queste ore proprio su Mazzoli e Noise, soprattutto alla luce di quanto svelato da Dagospia. Com'è noto, Pier Silvio Berlusconi è entrato a gamba tesa nell'ultimo mese di Grande Fratello Vip chiedendo agli autori e ai produttori una svolta dopo la deriva che l'Ad di Mediaset non ha affatto gradito, tra parolacce, eccessi e toni sopra le righe. Stando al sito di Roberto D'Agostino, nelle scorse settimane Berlusconi è intervenuto modificando in extremis il cast dell'Isola dei Famosi: "Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici". Svolta buonista e bacchettona all'orizzonte? No, semplicemente è stata chiesta "una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie". E come dargli torto.